L’autrichien Amiblu lance l’extension de ses activités au Maroc

Quelques mois après avoir verrouillé le contrôle total d’Amitech Maroc en acquérant les 15% de capital qu’il ne détenait pas encore, le groupe autrichien Amiblu affiche ses ambitions de développement dans notre pays.

Ce groupe leader mondial des canalisations et de conduites en Polyester Renforcé de fibres de Verre (PRV), lance l’extension de l’unité de production de sa filiale marocaine située à Nouacer, près de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Il faut dire, que l’autrichien Amiflu qui met le paquet sur l’Afrique, souhaite faire d’Amitech Maroc une base industrielle à dimension continentale dans le sillage d’une forte croissance matérialisée par un doublement du chiffre d’affaires en 2022 (avec un saut à près de 250 millions de dirhams). Moyennant une enveloppe de plus de 75 millions de dirhams, le nouvel investissement d’Amitech Maroc lui permettra d’augmenter significativement ses capacités de production et de viser à terme la neutralité carbone, au vu de la composante de transition énergétique prévue dans le cadre de cette extension. Ce qui élargit les perspectives de développement d’Amitech Maroc, dont la création remonte à 2007 dans le cadre d’une joint-venture entre l’ONA et le saoudien Amiantit. Des perspectives d’autant plus prometteuses, que le groupe Amiblu est impliqué dans pas mal de stations de dessalement en Afrique, c’est-à-dire des infrastructures fortement consommatrices dans leur aval en canalisations de grand format et notamment en PRV.

Rappelons, que le groupe Amiblu compte une trentaine de pays (dont quatre africains) avec des unités de production en Allemagne, Espagne, Pologne, Roumanie et au Maroc.