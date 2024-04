Kazyon Market. déjà 50 magasins au Maroc

Apeine six mois après son entrée en lice dans le secteur de la GMS au Maroc, l’égyptien Kazyon prend son envol.

Ce hard discounter spécialisé dans le format de la petite distribution de produits de grande consommation vient de franchir la barre de 50 points de vente essentiellement à Casablanca. Ce qui est d’ores et déjà un message fort à son concurrent direct BIM Stores Maroc qui a planté son étendard dans notre pays il y a une quinzaine d’années et qui y est aujourd’hui le leader incontesté de la petite distribution avec plus de 600 magasins, mais dont le premier jalon identique à celui de Kazyon Maroc, en l’occurrence une cinquantaine de magasins, lui avait pris plus d’un d’efforts et d’investissement depuis le lancement des opérations de BIM Stores Maroc.

Il faut dire que le groupe Kazyon est déterminé à faire de sa première implantation à l’étranger un véritable succès. Pour ce faire, la holding du groupe Kazyon UK Limited (basée en Angleterre) a levé pas moins de 165 millions de dollars (plus de 1,7 milliard de dirhams) auprès d’un consortium d’investisseurs menés par le gestionnaire de fonds londonien DPI (Development Partners International) qui connaît d’ailleurs trop bien le Maroc pour y avoir fait plusieurs opérations (CMGP, Pharmaceutical Institute, Dolidol, Université Privée de Marrakech, Touax Africa …).

La prochaine étape pour Kazyon Maroc est d’atteindre les 200 magasins d’ici fin 2025 et d’être rentable dès l’année suivante, contrairement à BIM Maroc dont le chemin vers la rentabilité a pris un peu moins de dix ans. Rappelons, que les magasins Kazyon Maroc sont d’une superficie entre 150 et 300 m² et se situent généralement dans des quartiers à forte concentration d’habitation.