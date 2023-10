L’égyptien Kazyon inaugure ses premiers points de vente au Maroc

Cette fois-ci, c’est de l’égyptien Kazyon qu’il s’agit et dont le Maroc sera le premier pas à l’international (comme le fut BIM en 2009).

Le lancement officiel de Kazyon Market au Maroc est prévu ce mois d’Octobre avec l’inauguration, essentiellement à Casablanca dans un premier temps, d’une vingtaine de points de vente dans un format de petite distribution, soit des superficies entre 150 m² et 300 m². Pour financer son expansion à l’international qui comprend, outre le premier jalon au Maroc, d’autres marchés comme ceux de l’Algérie et la Tunisie, la holding du groupe Kazyon UK Limited (basée en Angleterre) a levé pas moins de 165 millions de dollars (plus de 1,7 milliard de dirhams) auprès d’un consortium d’investisseurs menés par le gestionnaire de fonds londonien DPI (Development Partners International) qui connait d’ailleurs trop bien le Maroc pour y avoir fait plusieurs opérations (CMGP, Pharmaceutical Institute, Dolidol, Université Privée de Marrakech, Touax Africa …).

Sur son chemin de développement au Maroc, l’enseigne Kazyon Market devra donc croiser le fer sur son positionnement avec BIM Maroc bien évidemment (dont le réseau atteint plus de 670 points de vente), mais également les majors marocains qui ont créé des enseignes adaptées au concept du discount, telle Label’Vie Group qui compte déjà une vingtaine de points de vente Supeco (dont la superficie commerciale moyenne tourne autour de 150 m²). Mais le groupe fondé en 2014 par l’homme d’affaires Hassan Heikal, compte bien prendre sa part du gâteau d’un marché grandissant sachant que la distribution traditionnelle s’accapare encore au Maroc près de 70% de parts de marché. Et il compte bien s’appuyer sur le management mis en place mené par Mohamed Benmezouara, l’ex-PDG de BIM Maroc qui en avait lancé l’aventure avant de quitter le navire en 2015.