Logements sociaux. Boom de la demande en perspective

Dans un geste salué par de nombreux citoyens, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a exprimé son intérêt et son soutien envers le nouveau programme d’aide au logement présenté par la ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, en réponse aux besoins de logement des citoyens marocains. En y regardant de plus près, cette mesure promet de stimuler considérablement la demande de logements sociaux, selon plusieurs analystes qui abondent dans ce sens. Pourquoi ?

Lire aussi | Le programme d’aide au logement débutera le 1er janvier 2024

Avant de fournir toute démonstration, rappelons que le programme d’aide au logement, présenté par la ministre Fatima Ezzahra El Mansouri, vise à renouveler l’approche d’aide à l’accès à la propriété et à soutenir le pouvoir d’achat des ménages marocains à faible revenu et de la classe moyenne. Objectif principal : renforcer la capacité des citoyens à acquérir un logement décent.

Permettre à plusieurs de concrétiser le rêve de la propriété sans se ruiner

Quand on sait que l’une des mesures phares de ce programme est l’octroi d’une aide de 100.000 dirhams pour l’acquisition d’un logement social et abordable dont le prix de vente est inférieur ou égal à 300.000 dirhams TTC, on réalise combien cette initiative peut réellement changer la vie de nombreux ménages à faible revenu et de la classe moyenne. Pour cette catégorie de logement, une aide de 100.000 dirhams représente pratiquement la moitié du prix du logement, ce qui va considérablement faciliter l’accès à la propriété pour de nombreux ménages. En conséquence, cette mesure est susceptible d’avoir un impact significatif sur la demande de logements sociaux, car elle la rend plus accessible et attractive pour un plus grand nombre de personnes.

Lire aussi | Zahoor Ahmed : « Le Maroc est l’un de nos marchés clés pour les investissements directs étrangers en Afrique

Il convient de noter que la demande de logements sociaux au Maroc est estimée à plusieurs millions d’unités, et cette décision royale vient combler une partie de ce déficit. En offrant une aide financière directe aux acquéreurs, le programme vise à faciliter l’accès au logement pour les personnes qui ne sont pas propriétaires au Maroc et qui n’ont jamais bénéficié d’une aide au logement. Ce qui a coup sûr ouvre la voie à une plus grande inclusion et à une réduction du déficit en logement dans le pays.

Les grands promoteurs immobiliers vont eux aussi se frotter les mains

Outre les avantages pour les citoyens, cette décision royale a également des implications économiques positives. En stimulant la demande de logements sociaux, le programme contribuera à accroître l’offre de logements, ce qui dynamisera le secteur de l’habitat et favorisera le développement économique. Les grands promoteurs immobiliers seront également bénéficiaires de cette initiative, car l’augmentation de la demande de logements sociaux créera de nouvelles opportunités commerciales pour eux.