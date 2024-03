Aide au logement : 52.000 demandeurs enregistrés, les toits en dessous de 300.000 DH les plus ciblés

Le gouvernement dévoile des chiffres très intéressants à analyser : plus de 50.000 demandes d’aide au logement enregistrées. Qui profite réellement de ce programme ? Certaines villes suscitent plus de demandes que d’autres. Zoom sur les derniers chiffres.

Les marocains ne boudent pas le programme d’aide directe. Les hommes représentent la population majoritaire des demandeurs, et le gros des demandes portent sur l’achat de logements abordables en dessous de 300.000 dirhams. Voici en substance, les principales informations à retenir concernant les dernières actualités sur les demandes d’aide au logement. En effet, les chiffres viennent de tomber ! Selon Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, « les demandes déposées pour bénéficier de l’aide au logement s’élèvent à 51.900 au 27 février courant. Pour le ministre, ces chiffres témoignent de l’intérêt croissant des Marocains pour le programme d’aide directe au logement.

Lire aussi | Industrie: baisse des prix à la production de 1,3% en janvier

En réponse à une question sur les nouveautés relatives à ce programme, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement de ce jeudi 29 février, Baitas note que 75% des demandes enregistrées concernent l’achat d’un logement dont le prix est inférieur à 300.000 dirhams et seulement 25% portent sur l’acquisition d’un logement dont le prix varie entre 300.000 et 700.000 dirhams. Le ministre ajoute que 81% des demandes ont été enregistrées à l’échelle nationale et 19% ont été déposées par les Marocains résidant à l’étranger.

Les femmes représentent 37% des demandes reçues contre 63% d’hommes, tandis que l’âge moyen des demandeurs est de 41 ans, précise-t-il. En ce qui concerne la répartition des demandes par ville, Fès enregistre le plus de demandes, suivie respectivement de Meknès, Tanger, Marrakech, Berrechid, Skhirat, Kénitra et Salé.

Lire aussi | Grève des agriculteurs: le raz-le-bol de la COMADER, qui porte plainte en Espagne

Le ministre délégué rappelle que le gouvernement a procédé à l’évaluation des programmes précédents dans le but de mesurer leur impact sur les catégories sociales nécessitant une aide au logement. A cela, il ajoute que l’Exécutif a adopté une nouvelle approche tendant à soutenir la demande plutôt que l’offre, selon des modalités bien définies et avec l’implication de plusieurs partenaires dont les banques, les notaires et autres services concernés.