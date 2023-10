Zahoor Ahmed : « Le Maroc est l’un de nos marchés clés pour les investissements directs étrangers en Afrique

Challenge : MIE Group opère principalement en Asie, avec 8 bureaux en Chine et 3 aux Émirats arabes unis. La décision d’organiser cet événement majeur au Maroc fait-il partie d’une stratégie visant à étendre vos activités en Europe et en Afrique de l’Ouest ?

Cette interview met en lumière l’importance de l’événement Africa Food Show et son impact potentiel sur les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture en Afrique. Tour d’horizon avec Zahoor Ahmed, Vice-président du MIE Group, qui organise cet événement spécial à l’Office des changes, à Casablanca, du 21 au 23 novembre 2023.

Zahoor Ahmed : Historiquement, nous sommes en effet une entreprise chinoise et nous opérons depuis 23 ans maintenant à partir des Émirats arabes unis. Nous sommes présents sur trois continents clés : l’Asie, le CCG et l’Afrique. Le Maroc est l’un de nos marchés clés pour les investissements directs étrangers en Afrique. Il a toujours été une destination d’investissement importante, notamment en provenance d’Asie, en raison des liens historiques et culturels entre le Maroc et la Chine. Ces dernières années, l’influence culturelle et économique du Maroc au sein du CCG est également devenue très importante, et nous nous appuyons sur cela. Nous sommes présents au Maroc depuis 5 ans, nous avons une entreprise ici, et nous continuons à développer notre équipe et à stimuler davantage d’investissements grâce à nos partenariats et à nos plateformes de formation.

Challenge : Le Maroc est connu pour ses avancées dans l’agriculture et la production alimentaire. Comment envisagez-vous la contribution du Royaume aux discussions et aux solutions présentées lors de l’événement ?

Z.A. : Le Maroc est incontestablement à la pointe en termes d’avancées technologiques dans le domaine de l’alimentation et de l’agriculture. C’est pourquoi nous avons attiré près de 200 entreprises à l’événement, car elles voient le potentiel de ce marché. En alignant les investissements et les partenariats avec le côté offre, nous stimulons la croissance économique, tout en permettant à cette industrie de s’exporter vers l’Afrique, l’Europe et le CCG. Cette convergence est cruciale, et nous soutenons pleinement l’industrie marocaine pour qu’elle se développe aussi rapidement que le marché le demande.

Challenge : De quelle manière estimez-vous que l’Africa Food Show peut contribuer à promouvoir les opportunités de commerce et d’investissement dans le secteur alimentaire africain ?

Z.A. : Notre mission est l’investissement direct. Nos plateformes de commerce sont destinées à favoriser les partenariats et les investissements sur les marchés locaux. Le secteur alimentaire du Maroc est l’un de nos six secteurs clés, aux côtés de la technologie, de la construction et de l’énergie. Le nombre d’entreprises internationales que nous attirons en 2023, et insha’Allah en 2024, doublera. Cela montre l’importance du secteur en termes d’investissement. La croissance de l’industrie au Maroc se traduit par des exportations en dehors du pays. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement marocain et l’industrie pour faciliter le commerce bilatéral.

Challenge : Le développement durable est une préoccupation majeure dans l’industrie alimentaire. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la manière dont l’événement abordera la durabilité, y compris les pratiques respectueuses de l’environnement et la réduction des déchets ?

Z.A. : Le développement durable est un enjeu mondial, et non seulement marocain. En tant qu’entreprise basée aux Émirats arabes unis, cette année est consacrée à la durabilité, et cela revêt une grande importance. La COP 28 se tiendra quelques semaines plus tard, en décembre, et la durabilité y est cruciale. La durabilité est liée aux matériaux, aux ressources et à la technologie. La Chine est l’un des principaux acteurs en matière de technologie et de durabilité, et c’est là que les solutions pour la durabilité sont en grande partie développées, de la production aux technologies respectueuses de l’environnement. La durabilité et toutes les mesures liées au secteur alimentaire sont très importantes. Les normes alimentaires revêtent également une grande importance.

Challenge : Comment la technologie, y compris les solutions numériques et l’innovation, transforme-t-elle les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation en Afrique, et sera-t-elle au cœur de l’Africa Food Show ?

Z.A. : La technologie est l’un des principaux moteurs de la productivité, de l’innovation et de toute la chaîne d’approvisionnement, de l’agriculture assistée par drone à l’emballage intelligent, en passant par les machines industrielles. Tous ces aspects ont un impact technologique sur le secteur. La technologie et l’innovation sont guidées par les marchés que nous représentons, en apportant des solutions aux agriculteurs, aux producteurs et aux distributeurs qui sont un avantage pour le secteur.

Challenge : Il est mentionné que le Maroc diversifie ses partenaires agricoles, s’éloignant des destinations traditionnelles. Est-ce un facteur que le MIE Group envisage pour orienter son attention vers les pays asiatiques ?

Z.A. : Nous opérons principalement en Asie avec une présence importante en Chine. Notre siège social est aux Émirats arabes unis, mais nos racines en matière d’investissement direct étranger se trouvent en Afrique. Pour nous, l’avenir est en Afrique. C’est le grenier à pain du monde, c’est là que se trouve la croissance des matières premières, et la population en pleine expansion est en train de se former. Notre investissement en Afrique, au Kenya et au Maroc, est à long terme, et nous voyons l’avenir en Afrique.