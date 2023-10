Maroc. Geely déploie sa nouvelle gamme de véhicules [Vidéo]

Geely a fait officiellement son entrée dans le Royaume. La marque automobile chinoise a d’ailleurs confié les activités de commercialisation et de distribution liées à ses véhicules à Bamotors, un importateur doté d’une solide expérience dans le secteur de l’automobile, mais aussi d’une connaissance approfondie du marché automobile marocain. L’occasion à travers cette vidéo de découvrir les appréciations du staff de Geely Auto Group, venu spécialement de l’étranger pour cette inauguration, et d’en apprendre un peu plus sur la stratégie de développement mise en place par l’importateur de la marque sur le territoire national.

Pour mener à bien ses ambitions commerciales, Geely capitalise pour l’instant sur deux nouveaux modèles, à savoir le Coolray, un SUV animé par un 1,5 litre essence de 174 chevaux et la Geometry C, un SUV 100% électrique délivrant 204 chevaux et disposant d’une autonomie de 485 km grâce à sa batterie de 70 kWh.