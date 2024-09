Véhicule électrique : le Volvo EX90 arrive bientôt sur nos routes

Encore quelques mois à attendre (fin 2024, début 2025) avant de voir débarquer dans le Royaume l’inédit Volvo EX90. Un SUV 100 % électrique qui affiche de nouveaux arguments en termes de confort, de sécurité, d’autonomie et surtout de technologies embarquées. De quoi séduire les aficionados du genre !

La gamme des véhicules 100 % électriques de Volvo Cars ne cesse de s’étoffer. Outre l’EX30, l’EC40 et l’EX40, voici également l’EX90, un SUV haut de gamme qui fait vraiment la part belle à une technologie de pointe. Justement, parlons-en : il intègre, entre autres, un ordinateur central élaboré sur la plateforme d’intelligence artificielle «NVIDIA DRIVE». Ce système, associé à la plateforme «Snapdragon Cockpit» de Qualcomm Technologies, et à un logiciel développé en interne par les ingénieurs de Volvo, fonctionnent en parfaite synergie pour gérer les principales fonctionnalités du véhicule, de la sécurité à l’infodivertissement, en passant par la gestion de la batterie.

Toujours dans le domaine technologique, on dénombre un ensemble de capteurs, dont le LiDAR (Light Detection and Ranging), un système qui utilise des lasers pour créer une carte 3D de l’environnement autour du véhicule, permettant ainsi une détection précise des objets, même dans des conditions de faible luminosité. Sans compter que l’EX90 est la première Volvo à intégrer un mode exclusif «Abbey Road Studios», lié au système audio «Bowers & Wilkins».

Plus de 600 km d’autonomie

Autre point fort du modèle : son autonomie, comprise entre 580 et 624 km (selon la norme WLTP), et sa batterie lithium-ion de grande capacité, offrant une efficacité énergétique maximale tout en réduisant les temps de recharge. Il est à noter que le constructeur suédois met l’accent sur la durabilité, avec des batteries conçues pour être recyclables et une gestion thermique améliorée pour optimiser les performances dans diverses conditions climatiques. Par ailleurs, le système de recharge rapide permet de récupérer une grande partie de l’autonomie en peu de temps.

Quoi qu’il en soit, l’EX90 matérialise les ambitions de la marque qui entend devenir un leader dans la transition vers la mobilité électrique, tout en s’efforçant de proposer une gamme de véhicules plus sûrs, plus intelligents et capables de s’adapter au fil du temps, dixit le staff de Volvo. Sa production a démarré dans l’usine de la marque en Caroline du Sud, avec une capacité de production de 150 000 véhicules par an, soutenue par des investissements massifs dans l’infrastructure de production, notamment une nouvelle ligne de production de batteries.