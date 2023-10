Nouveauté Kia EV6. Un crossover électrique très athlétique

Poursuivre son incursion dans l’électrification, tout en plaçant la barre haut en matière de technologie et avec l’ambition avouée de tisser sa toile dans le segment du très haut de gamme, tels sont quelques-uns des objectifs que souhaite atteindre la marque Kia avec l’inédite EV6, un véhicule atypique et pour le moins original. Il n’y a qu’à voir sa ligne musclée, sa garde au sol rehaussée, son habitacle futuriste et son gabarit semblable à celui d’une familiale pour s’en convaincre. Cerise sur le gâteau, l’EV6 est à même de distiller de bluffantes performances routières avec, à la clé, des sensations fortes garanties. Avis aux aficionados du genre dans le Royaume !

A y regarder de plus près, l’EV6 se veut le premier modèle électrique de Kia à reposer sur la nouvelle plateforme modulaire globale électrique (E-GMP) du constructeur. Un atout de taille qui a permis aux ingénieurs de disposer d’une certaine latitude en termes de conception de l’EV6 en faisant table rase sur certains compromis auxquels sont confrontés de nombreux véhicules électriques créés à l’origine sur des plateformes conçues pour des engins thermiques. Grâce à cette plateforme, l’EV6 dispose d’un espace intérieur très spacieux, digne des meilleures berlines premium de la catégorie.

De même, que cette plateforme permet d’accueillir de plus grands packs de batteries générant une autonomie pouvant aller jusqu’à 630 km en une seule charge. Petite précision de taille : les ingénieurs ont positionné ce même pack de batteries sur toute la surface du plancher du véhicule afin d’assurer une meilleure répartition des masses et d’optimiser les qualités routières. Voilà qui en dit déjà long sur les performances de l’engin.

Lire aussi | Ventes de voitures neuves au Maroc. Un marché toujours en repli à fin septembre

Outre ces considérations techniques, il faut aussi s’attarder sur la silhouette de l’EV6 et là encore, il y a matière à dire. Si l’on s’en tient au discours de Kia, ce véhicule a été le premier modèle de Kia à intégrer sa nouvelle philosophie en matière de design, à savoir le «Opposites United», si vous préférez «l’Alliance des contraires», dixit le constructeur. Une esthétique novatrice qui a fait mouche auprès de tout un chacun, dans la mesure où cette dernière ne passe vraiment pas inaperçue. Il n’y a qu’à voir aussi le nombre de distinctions qui ont auréolé l’engin : lauréat du prix du design automobile lors du concours iF Design Awards 2022, ou plus largement le titre de «Voiture de l’année 2022» lors des prestigieux prix COTY (Car of the Year)…

Même l’habitacle de l’EV6 s’est vu auréoler de quelques distinctions notamment pour son système d’infodivertissement, voire pour le matériau utilisé pour fabriquer les inserts en impression 3D qui agrémentent ce même habitacle. Le poste de conduite se distingue quant à lui par son double écran incurvé qui regroupe le combiné d’instrumentation (de 12,3’’) et le système d’infodivertissement (de 12,3’’ également). L’ergonomie est au rendez-vous avec des commandes facilement accessibles pour le conducteur. Mais ce qui retient particulièrement l’attention dans ce modèle, c’est l’habitabilité à bord.

D’ailleurs, en l’absence de tunnel de transmission, le plancher plat offre aux passagers arrière une longueur aux jambes de 990 mm, gage d’un confort remarquable. Selon le constructeur, les sièges avant bénéficient d’une conception allégée qui accentue le confort des passagers arrière en offrant davantage d’espace aux jambes. Des sièges qui jouent la carte de l’écologie ; en effet, ils sont garnis d’un tissu moderne et résistant, issu de plastique recyclé. Dans un tel intérieur, les rangements ne manquent pas ; ajoutez-y un volume de coffre qui frise les 490 litres.

Lire aussi | Composants pour batteries de véhicules électriques. LG Chem et Huayou annoncent l’installation de deux usines au Maroc

Venons-en à l’aspect dynamique et aux performances que distille l’EV6. Ce crossover est disponible dans le Royaume en version GT Line qui délivre 325 chevaux et en version GT avec sous le pied quelques 585 chevaux ! De quoi abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes et atteindre une vitesse maximale de 260 km/h sur circuit. Revenons sur le volet recharge, le Kia EV6 offre des capacités de charge de 800V et 400V, sans avoir à utiliser de composants ou d’adaptateurs supplémentaires. Ainsi, il accepte une recharge ultra-rapide en 800V, permettant de recharger sa batterie de 10 à 80 % en seulement 18 minutes.

Sans compter qu’il intègre une nouvelle fonction de recharge inversée baptisée V2L (vehicule-to-load), permettant de redistribuer l’énergie de la batterie vers l’extérieur et l’intérieur de l’habitacle par le biais d’une prise de courant classique de 230 V. A noter, que l’engin hérite également de la toute dernière génération du système de freinage à récupération d’énergie de Kia. La petite prise en main que nous en avons faite récemment du côté de Rabat lors du lancement de l’EV6, nous a permis d’apprécier le confort, mais surtout la puissance que génère notre version d’essai en finition GT Line.

Clairement, les accélérations collent véritablement au siège et se montrent dignes des meilleures sportives du marché. Par ailleurs, la direction nous a semblé extrêmement réactive, en plus d’une agilité de conduite et d’un comportement précis et linéaire. Que dire de la version de 585 chevaux dont la puissance, un cran au-dessus est à même de faire flamber l’asphalte ! Un essai longue durée nous permettra sous peu de découvrir sous toutes ses coutures l’EV6, notamment au niveau de son autonomie routière.

Lire aussi | Maroc-Chine. Investissement de 2 MMDH pour une usine de batteries électriques à Jorf Lasfar

Côté équipement de confort et de sécurité, c’est la totale ! L’EV6 dispose, entre autres, du système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, de l’assistance active à la conduite dans les embouteillages, de la reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse, du système anticollision avec détection des angles morts, du régulateur de vitesse adaptatif, des feux avant full LED Matrix directionnels… la liste est encore longue selon les finitions.

Sachez que le Kia EV6 est disponible à partir de 679 000 DH en finition GT Line. Comptez 779 000 DH pour repartir au volant de la version la plus puissante.