Afrique. Top 10 des pays avec les plus importantes entrées de fonds de la diaspora

En perpétuel mouvement, principalement vers le nord, la diaspora africaine continue de croître, notamment avec la mondialisation et les opportunités accrues à l’étranger, les envois de fonds revenant sur le continent ont considérablement augmenté. Il ne s’agit pas simplement de menue monnaie ; c’est un catalyseur majeur pour la stabilité et la croissance économique de l’Afrique.

Selon la Banque mondiale, dans la période post-COVID, les envois de fonds sont devenus encore plus importants en tant que source de financement externe pour les pays du monde entier. Ils se sont avérés résilients, et en 2022, les flux de remises vers les pays à revenu faible et intermédiaire ont augmenté de 8% pour atteindre 647 milliards de dollars.