Nouveauté : Kia dévoile son inédit EV5 électrique au Maroc

Bamotors Maroc, l’importateur de Kia dans le Royaume, a convié récemment une grande partie de la presse de la région Afrique et Moyen-Orient à participer au lancement en terre marocaine, plus exactement à Rabat, de l’EV5. Cet événement international a permis à Kia de réaffirmer ses ambitions dans le segment du tout électrique et a été l’occasion de mieux faire connaissance avec ce nouveau modèle.

Après la compacte EV6 et le grand SUV 7 places EV9, les showrooms de Kia, y compris ceux du Royaume, accueillent désormais un nouveau modèle à mobilité propre, à savoir l’EV5. «C’est le troisième véhicule électrique de la gamme qui est dévoilé aujourd’hui. Point d’orgue de cet événement, il est lancé simultanément au Maroc, mais aussi dans toute la région MENA. Nous avons donc la chance de recevoir la presse internationale à Rabat, ce qui montre aussi l’importance accordée à nos marchés respectifs par le constructeur, s’agissant de la commercialisation de ce nouveau véhicule», a précisé Cédric Veau, Directeur général de Bamotors, l’importateur de Kia au Maroc.

Outre son design dans l’air du temps et fidèle aux derniers canons stylistiques de Kia, ce nouveau modèle peut compter sur ses dimensions généreuses (4,62 m de long, 1,88 m de large et 1,72 m de haut) dans son segment. De quoi disposer à bord de beaucoup d’espace et d’un plancher plat à l’arrière, permettant d’accueillir très confortablement les passagers, notamment ceux à l’arrière. Il est à souligner que ce SUV est disponible avec un large choix de sièges garnis de tissu ou de cuir écoresponsable.

Côté équipements de confort, on dispose sous les yeux et à portée de main d’un large affichage panoramique, qui associe un combiné d’instrumentation de 12,3 pouces, un système d’info-divertissement également de 12,3 pouces, ainsi qu’un écran de commande de 5 pouces pour la climatisation. Des équipements qui fournissent au conducteur toutes les informations et contenus dont il a besoin. À noter que dans l’habitacle, le nombre de boutons physiques est réduit au minimum.

Techniquement, trois déclinaisons de l’EV5 sont proposées. On commence par la version «Standard», équipée d’un pack de batteries de 64 kWh et d’un moteur électrique de 160 kW, ce qui lui permet d’afficher une autonomie de 400 km (norme WLTP). Il existe également une version «Long Range», avec le même moteur mais une batterie plus généreuse de 88 kWh, permettant de viser une autonomie très appréciable de l’ordre de 555 km (norme WLTP). Enfin, la déclinaison dite «Long Range 4X4», avec un second moteur de 70 kW (95 ch) sur l’essieu arrière, affiche une puissance totale de 230 kW (310 ch).

C’est justement cette version plus huppée, assortie d’une transmission intégrale, qui vient agrémenter les showrooms de Kia dans le Royaume. Compte tenu du partenariat stratégique existant entre Bamotors Maroc et FastVolt, l’un des acteurs majeurs en matière de solutions de recharge pour véhicules électriques, une offre taillée sur mesure via un réseau stratégiquement déployé sur le plan national sera proposée aux futurs acquéreurs de l’EV5.

Une première prise en main de l’engin de Skhirat à Bouznika, puis direction Casablanca, nous a permis d’apprécier le confort routier offert par le véhicule. Très à l’aise sur l’autoroute, l’EV5 l’est tout autant sur les petites routes de campagne, ou en ville où il se manœuvre avec facilité. À noter que l’engin bénéficie d’un système de freinage à récupération d’énergie et d’une i-Pedal permettant au conducteur de décélérer et d’accélérer à l’aide d’une seule pédale, ce qui réduit la fatigue tout en améliorant le confort de conduite. Désormais disponible à la commercialisation, la grille tarifaire du Kia EV5 débute à 650 000 DH. Avis aux amateurs.

Une stratégie bien ficelée pour Kia dans le tout-électrique

Kia entend développer une vaste gamme de véhicules électriques, comprenant des modèles existants tels que l’EV6, l’EV9 et, depuis peu, l’EV5, ainsi que des offres futures. En effet, la marque compte introduire des véhicules électriques plus petits, comme l’EV4 et l’EV3, afin d’accélérer son incursion dans le segment des véhicules électriques sur le globe. Bien que chaque modèle soit spécifiquement créé pour répondre aux besoins divers et variés des clients, ils partagent tous des éléments communs tels que la technologie de la nouvelle plateforme électrique de Kia, la philosophie de design innovante «Opposites United» (l’alliance des contraires) et la stratégie durable de la marque en matière de coloris, de matériaux et de finitions (CMF).