Ventes de voitures neuves au Maroc. Un marché toujours en repli à fin septembre

Encore un mois de repli pour les ventes de voitures neuves au Maroc ! Si généralement les ménages sont parfois un peu moins enclins à acheter un véhicule neuf durant cette période, la catastrophe liée au séisme d’El Haouz a, de l’avis des opérateurs automobiles, contribué fortement à accentuer la baisse des ventes. En attestent les chiffres puisque concrètement pour ce seul mois de septembre, les segments des véhicules particuliers (VP) et des véhicules utilitaires légers (VUL) ont enregistré respectivement un repli de -15,19% à 10 116 unités vendues et de -18,93% à 1 597 unités écoulées.

Globalement, le marché automobile a totalisé à fin septembre 117 375 unités vendues, soit une baisse de -2,92% par rapport à la même période en 2022. Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de VP s’est situé à 106 090 unités, soit un très faible repli de l’ordre de -1,51%. À y regarder de plus près, Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché de l’ordre de 23,51%, soit 24 944 unités vendues à fin septembre de cette année. S’agissant du top 3, c’est Renault qui occupe la deuxième marche du podium avec 16 936 véhicules immatriculés, soit une part de marché de 15,96%. On retrouve en troisième position Hyundai avec 11 902 unités vendues, soit 11,22% de part de marché.

En revanche, le VUL dans son ensemble poursuit sa décroissance avec une diminution de -14,46% à 11 285 unités, selon les chiffres de l’Association. Et de l’avis des opérateurs, plusieurs raisons peuvent expliquer ce repli. «Au niveau du transport de marchandises, le coût de la tonne au kilomètre transportée a augmenté parce que le prix du véhicule a lui aussi augmenté. Sans compter que le prix du carburant a explosé. Forcément, le renouvellement du parc va baisser fondamentalement dans la mesure où les opérateurs qui disposent de véhicules utilitaires légers depuis plus de 4 ans auront tendance à les garder, plutôt que de les changer», nous confie cet importateur automobile. Plus en détails en termes de chiffres : Renault a écoulé 2 617 unités, soit 23,19% de part de marché. C’est DFSK qui occupe la deuxième marche du podium avec 1 738 véhicules vendus (15,4% de part de marché), suivi de Ford (1 428 unités et 12,65% de part de marché).

Côté premium, Audi surfe sur un trend haussier. L’importateur de la marque aux anneaux a écoulé 3.185 voitures, en progression de +8,41%, ce qui constitue une part de marché de 3%. BMW arrive en deuxième position (2 494 unités et une part de marché de 2.35%), suivi de Mercedes (1 901 unités et une part de marché de 1,79%). Il y a fort à parier que le dernier trimestre sera animé en matière de communication et d’offres alléchantes s’agissant des importateurs à l’attention de la clientèle.