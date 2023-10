Le Maroc coorganise la Coupe du Monde 2030 !

C’est acté et bien décidé par le comité exécutif de la FIFA. Le Maroc va coorganiser la Coupe Du Monde 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal. L’annonce a été faite par un communiqué du Cabinet Royal.

Cette décision du Comité exécutif de la Fédération Internationale de Football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations.

Sa Majesté le Roi adresse, à cette occasion, Ses félicitations au Royaume d’Espagne et à la République du Portugal, tout en réitérant l’engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes.

Le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité que l’unique candidature serait celle du Maroc, du Portugal et de l’Espagne, qui accueilleront l’événement en 2030 et se qualifieront automatiquement à partir des créneaux existants, sous réserve de la réussite de la procédure d’appel d’offres menée par la FIFA et d’une décision du Congrès de la FIFA en 2024. En outre, compte tenu du contexte historique de la toute première Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité d’organiser une cérémonie unique de célébration du centenaire dans la capitale de l’Uruguay, Montevideo, où la toute première Coupe du Monde de la FIFA s’est déroulée en 1930, ainsi que trois matches de Coupe du Monde en Uruguay, en Argentine et au Paraguay, respectivement.

« Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Le Conseil de la FIFA, qui représente l’ensemble du monde du football, a décidé à l’unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, dont la première édition s’est déroulée en Uruguay en 1930. Ainsi, une célébration aura lieu en Amérique du Sud et trois pays sud-américains – l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay – organiseront chacun un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Le premier de ces trois matches se jouera bien sûr dans le stade où tout a commencé, le mythique Estádio Centenário de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA ».

« Le Conseil de la FIFA a également décidé à l’unanimité que la seule candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 serait la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne », a ajouté le Président de la FIFA. « Deux continents – l’Afrique et l’Europe – unis non seulement dans la célébration du football, mais aussi dans une cohésion sociale et culturelle unique. Quel beau message de paix, de tolérance et d’inclusion !

« En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud – six pays – l’Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l’Espagne et l’Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA », a conclu le Président de la FIFA.

Il a également été convenu que, conformément au principe de rotation des confédérations et de garantie des meilleures conditions d’accueil possibles pour les tournois, les processus de candidature pour les éditions 2030 et 2034 soient menés simultanément, les associations membres de la FIFA des territoires de l’AFC et de l’OFC étant invitées à se porter candidates à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™. Les exigences minimales en matière d’accueil, telles qu’approuvées précédemment par le Conseil de la FIFA le 23 juin 2023 en ce qui concerne la Coupe du Monde de la FIFA 2030, constitueront également la base de cette procédure d’appel d’offres, les hôtes devant être désignés lors d’un Congrès de la FIFA distinct.