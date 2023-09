PSG-OM : le but splendide de Hakimi d’un coup franc, une spécialité qui se confirme

🎯😍 Le coup franc magistral d’Hakimi !



À voir et revoir sous tous les angles sur notre app.#PSGOM #PSG #LaLigue1SurFree pic.twitter.com/v2glbzmx0y — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) September 24, 2023

Du déjà-vu, cependant. Cette merveilleuse réalisation est en fait une spécialité de Hakimi révélée lors de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun en 2022. L’ancienne star du Real Madrid et de l’Inter Milan y a en effet inscrit deux buts de la même position avec la même précision. A son retour au PSG après la fin de la CAN, tous les fans de l’équipe parisienne s’attendaient à des répliques lors des matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions, mais Messi s’accrochait à sa mission.

Randal Kolo Muani (37e) et un doublé de Gonçalo Ramos (57e et 89è) ont scellé le score en faveur des Parisiens. Les Marseillais n’ont pas réussi à revenir dans le match. Au coup de sifflet final, le PSG, large vainqueur (4-0), semble bien parti pour défendre son titre cette saison.

Classés respectivement quatrième et septième au classement de la Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se préparent pour l’un des matchs les plus attendus de la saison. Le Classico français est attendu par des dizaines de millions de téléspectateurs. Depuis le début de la saison, le PSG a enregistré 1 défaite, 2 victoires et 2 matchs nuls, tandis que l’OM a remporté deux rencontres et fait trois matchs nuls. Lors de leur dernière rencontre le 26 février dernier, le PSG avait remporté la partie par 3 buts à 0.