Le ciel de Paris s’assombrit : Neymar quitte le PSG pour Al Hilal, Mbappé médite

La fuite des vedettes du Paris-Saint Germain se poursuit. Pour elles, tous les chemins mènent à la Mecque, à l’exception de Lionel Messi, parti aux États-Unis en fin de saison. C’est maintenant au tour de Neymar Da Silva de faire ses valises, direction l’Arabie Saoudite. Il est désormais membre du club Al Hilal, avec lequel il vient de signer, ce lundi 14 août, un contrat de deux ans d’une valeur de 80 millions d’euros. Neymar rejoint ainsi Ronaldo et Mané (Al Nassr) ainsi que Benzema (Al Ittihad).

Il était venu à Paris pour remporter la toute première Ligue des champions de l’histoire du club de la capitale et pour recevoir le Ballon d’Or. Six ans plus tard, Neymar quitte la France pour l’Arabie saoudite, où son salaire pourrait être multiplié par trois ou quatre s’il va au bout de son contrat de deux ans, mais où ses aspirations à remporter des titres majeurs se dissiperont dans la mer de rials qui afflueront sur son compte en banque.

À Al-Hilal, où sa présentation est prévue mercredi, le joueur brésilien âgé de 31 ans (124 sélections, 77 buts) deviendra l’un des joueurs les mieux payés de la Saudi Professional League, aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema, ce qui en fera l’un des trois footballeurs les mieux rémunérés au monde.

Avec l’arrivée de ce groupe de grands joueurs, Roshn, le championnat d’Arabie Saoudite, devient le plus compétitif après l’UEFA. L’arrivée de ces stars détournera certainement l’attention de millions de leurs fans vers ce tournoi qui vise l’excellence en poursuivant sa politique de recrutement de grands talents.