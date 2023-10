Le suisse A Kustor Sirocco contrôle 50% de la marque marocaine de thé Tchaba

Ce groupe familial plus que centenaire vient de hisser sa détention de Sinensis à 50% du capital en contrôlant cette PME, désormais, à parts égales avec le marocain, Management & Advisory Company, une holding appartenant à l’homme d’affaires Amine Baroudi et qui détient des activités agroalimentaires développées autour des métiers du thé premium.

Lire aussi | Un tournant majeur vient de s’opérer au Maroc

L’opération s’est matérialisée par une augmentation de capital de près de 10 millions de dirhams entièrement réservée à l’actionnaire helvétique de Sinensis, à l’issue de laquelle il est passé de 40% à 50% du capital. A Kustor Sirocco confirme ainsi son intérêt pour le Maroc qui fut en 2015 son premier pas en Afrique après près de 110 ans d’existence pour ce négociant en thé, café et chocolat créé en 1908 et qui a développé sa propre méthode de torréfaction, Alpine Roast, qui utilise plus d’air que la méthode traditionnelle lors du processus de torréfaction, ce qui permet de réduire au minimum l’acidité naturelle du café vert, sans détruire les composants aromatiques délicats des cafés arabica.

Lire aussi | Le Maroc coorganise la Coupe du Monde 2030 !

Rappelons qu’outre ses 50% dans Sinensis, Management & Advisory Company détient par ailleurs des participations dans certaines activités complémentaires et contrôle d’autres comme Marrakech Fine Food, une unité industrielle spécialisée dans la fabrication de biscuits et de chocolat haut de gamme lancée récemment en 2022 et qui compte développer également un réseau de points de vente de cafés premium servant pâtisserie fine et autres produits de bouche premium.