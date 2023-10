MONDIAL 2030 : Une affaire rondement et royalement menée

C’est promis, on racontera avec force détails, tous aussi authentiques et aussi vrais les uns que les autres, nos « histoires » avec la FIFA.

Elles sont révélatrices de la dimension du Pays, le Maroc, et importantes par le fait que la FIFA a dû changer de mode d’élection et de désignation du pays qui organiserait un Mondial.

Depuis 1986, et même bien avant, avec la suggestion de feu Mekouar, Président du Wydad, le Maroc a dû avaler bien des couleuvres et supporter des déceptions de toutes sortes. Les unes méritées, et les autres issues d’un trafic illégal de voix.

Mais… Mais chut, chut, car aujourd’hui on est dans la joie, voire le triomphe. Mercredi 4 octobre, le Cabinet Royal a annoncé que le Maroc va organiser le Mondial 2030. Et cela est déjà révolutionnaire et fantastique. Pour la première fois de l’Histoire du football, c’est le Cabinet Royal qui officialise la nouvelle d’une compétition dévolue à la FIFA. Une FIFA qui accepte bien avant les délais que la candidature commune (Maroc, Espagne, Portugal et avec les trois premiers matchs de la compétition en Argentine, Uruguay et Paraguay), soit retenue.

On est en 2023, la Coupe du Monde 2026 celle des USA, Canada, Mexique n’a pas encore eu lieu. Le vote pour le Mondial 2030 est censé se passer en 2026, et être voté par l’Assemblée Générale de la FIFA.

Mais juste cette semaine dernière, la FIFA version Infantino, a mis fin au suspense et brisé tous les tabous.

En 2030, ce sera la première fois que différents continents organiseront un Mondial. Si la FIFA en a accepté l’idée, c’est que le Royaume avait vu juste. Et ce, il y a déjà quelques années quand SM Mohammed VI recommandait au Président de la FRMF, M. Lekjaa, de ne rien faire qui pourrait gêner et déranger le projet de 2030.

Comment le projet, Royal, du Maroc a infusé et s’est répandu dans tous les esprits comme à devenir une évidence pour nous tous, c’est ce que nous verrons, incha Allah, la semaine prochaine.

D’ici là, portons-nous bien, savourons notre joie et fierté.