L’agence de notation Moody’s accélère son développement au Maroc

Un cap franchi en marge de la poussée des recrutements en 2022 et 2023 qui fait, elle-même, suite à une pause marquée juste avant dans le sillage de la reprise en 2019 du rapprochement au niveau mondial entre le franco-britannique Vigeo Eiris et le géant américain basé à New York. Cette accélération du développement a été également ponctuée par un changement du top management avec le départ de Ghizlaine Nourlil, qui a présidé aux activités marocaines depuis janvier 2020.

Il faut dire que jusqu’en 2020, Vigeo Eiris Maroc, entièrement spécialisée (à l’instar de son ex-maison-mère Vigeo Eiris) dans les aspects ESG (Environnement Social et Gouvernance), produisait également des prestations d’audit ESG et de certifications diverses (Label RSE de la CGEM, ISO 26000…). Mais à l’arrivée du nouveau maître des lieux, Moody’s Corporation a intimé à la filiale marocaine (l’une des plus grandes du groupe fondé en 2002 par Fouad Benseddik, un économiste marocain expatrié en Europe) de se recentrer sur les activités de l’évaluation et la production des données ESG et sur la finance durable en accompagnant, à partir du Maroc, les émetteurs et investisseurs pour les marchés africain et moyen-oriental.

Rappelons que Vigeo Eiris Maroc a été créée en 2004 (soit deux ans à peine après le lancement de l’aventure du groupe Vigeo qui a fusionné en 2015 avec le britannique Eiris pour donner lieu à Vigeo Eiris) avec un premier bureau à Casablanca, avant de poser son baluchon également à Rabat en 2017. Outre Vigeo Eiris Maroc, le groupe Moody’s a également ouvert une succursale du nom de Moody’s ESG Solution Maroc basée au Technopark Casablanca.