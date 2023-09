Ammoniac vert et hydrogène vert. Détails du programme industriel vert présenté par OCP à Boston

Qui veut aller loin ménage sa monture ! Chez le leader marocain du secteur de la chimie et des engrais, le groupe OCP, cet adage est mis en pratique à travers son engagement constant en matière de transition énergétique et de durabilité. Le phosphatier ne manque pas la moindre occasion de réaffirmer son engagement en matière de transition énergétique et de durabilité, avec des objectifs ambitieux de production d’ammoniac vert et d’utilisation d’énergies propres, comme on a pu le voir le 27 septembre 2023 lors de son roadshow à Boston.

En visant la neutralité carbone d’ici 2040 et en se fixant des objectifs ambitieux de production d’ammoniac vert, l’OCP se positionne comme un acteur clé dans la transition vers une économie plus verte.

Lire aussi | Edito. Garder le cap vers les transformations stratégiques

La présentation du programme industriel vert du groupe OCP lors de son roadshow à Boston témoigne de l’engagement de l’entreprise envers la durabilité et l’innovation. Lors de cet évènement à Boston, Iliass El Fali, directeur général de la Stratégie d’entreprise, de la Durabilité et de l’Innovation du groupe OCP, a présenté le programme industriel vert du groupe, axé sur l’ammoniac vert et l’hydrogène vert. Dans son discours, le dirigeant a partagé l’engagement du Groupe à atteindre la neutralité carbone sur les trois scopes d’émissions d’ici 2040, ainsi qu’à utiliser 100% d’énergies propres d’ici 2027. Il explique que : « Le Groupe vise à produire 1 million de tonnes d’ammoniac vert par an d’ici 2027 et 3 millions de tonnes d’ici 2032. » El Fali conclu en soulignant l’importance de la coopération internationale, déclarant que « OCP collabore activement avec des entreprises tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert afin d’établir un écosystème qui favorise la réussite des projets et assure leur compétitivité. »

La volonté de jouer un rôle clé

Cette annonce de l’OCP Group marque une étape significative dans les efforts de transition vers une économie plus durable. En s’engageant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, le Groupe démontre sa volonté de jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique.

Lire aussi | Les IDE font la tête : au Maroc, la baisse continue

La production d’ammoniac vert et d’hydrogène vert revêt une importance particulière dans cette stratégie. L’ammoniac vert peut être utilisé comme un vecteur d’énergie propre dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’industrie chimique et le transport maritime. L’hydrogène vert, quant à lui, offre des possibilités de stockage et de transport d’énergie propre, ainsi que des applications potentielles dans les secteurs de l’industrie et de la mobilité.

En fixant des objectifs ambitieux de production d’ammoniac vert, avec 1 million de tonnes par an d’ici 2027 et 3 millions de tonnes d’ici 2032, le groupe OCP se positionne comme un acteur majeur dans le secteur de l’ammoniac vert. Cette production contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une économie plus circulaire et durable.

Un solide écosystème de partenariats

La collaboration avec d’autres acteurs de la chaîne de valeur de l’hydrogène vert est également cruciale dans cette démarche. En établissant un écosystème de partenariats solides, le groupe OCP favorisera l’innovation, le partage des connaissances et la complémentarité des compétences nécessaires pour mettre en œuvre des projets réussis dans le domaine de l’hydrogène vert.

Lire aussi | Xlinks. Projet « d’importance nationale », Guelmim contribue à éclairer 7 millions foyers britanniques

Cette initiative du groupe phosphatier s’inscrit dans le contexte plus large de la transition mondiale vers une économie bas-carbone. Alors que les pressions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se renforcent, les entreprises qui s’engagent activement dans des initiatives durables et qui adoptent des pratiques respectueuses de l’environnement sont bien positionnées pour saisir les opportunités économiques émergentes et assurer leur compétitivité à long terme.