Nouveau record des recettes voyages à fin août 2023

Les dernières données sur les recettes Voyages du Maroc à fin août 2023 témoignent d’une croissance remarquable du secteur touristique. Les dernières données publiées par l’Office des Changes mettent en évidence une performance économique impressionnante du secteur touristique marocain. Les recettes générées par les voyages ont connu une hausse remarquable, atteignant un niveau sans précédent à la fin du mois d’août 2023.

À fin août 2023, le Maroc affiche une croissance impressionnante du secteur touristique, avec des recettes voyages en hausse et un excédent substantiel par rapport aux dépenses. Cette tendance témoigne de l’attractivité du pays en tant que destination touristique et de sa solide reprise post-pandémique. Cela dit, les chiffres des recettes Voyages des mois suivants sont très attendus pour évaluer l’impact du séisme d’Al Haouz sur la dynamique observée jusque-là.

Cette évolution positive témoigne de l’attractivité continue du pays en tant que destination touristique et de la confiance des voyageurs dans l’économie marocaine. D’après les chiffres officiels, les recettes Voyages ont atteint 71,360 milliards de dirhams (MMDH) à fin août 2023, enregistrant une augmentation de 32,5% par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui représente une augmentation absolue de 17,509 MMDH. De plus, ces recettes dépassent également le niveau enregistré à fin août 2019, marquant ainsi une reprise solide après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19.

Cette croissance substantielle des recettes touristiques est attribuable à plusieurs facteurs clés.

Tout d’abord, le Maroc a réussi à attirer un nombre croissant de touristes internationaux grâce à ses nombreux atouts, tels que sa diversité culturelle, ses paysages variés, son patrimoine historique riche et son hospitalité légendaire. De plus, les efforts continus déployés par les autorités pour promouvoir le tourisme et améliorer les infrastructures contribuent à renforcer la compétitivité de la destination sur le marché mondial.

En ce qui concerne les dépenses touristiques, les chiffres indiquent que les dépenses voyages au cours des huit premiers mois de l’année 2023 se sont élevées à 16,520 MMDH. Bien que cela représente une augmentation par rapport à l’année précédente, il est important de noter que l’excédent des recettes par rapport aux dépenses a considérablement augmenté. Le solde excédentaire des voyages s’établit ainsi à +54,840 MMDH à fin août 2023, comparé à +42,019 MMDH pour la même période de l’année précédente. Cette évolution positive contribue à renforcer la position économique du Maroc et à stimuler la croissance générale de son économie.

Mais rien n’est acquis

Il convient de souligner que cette performance exceptionnelle du secteur touristique marocain ne doit pas être considérée comme acquise. Malgré les résultats positifs, des défis subsistent, notamment la concurrence accrue d’autres destinations touristiques, les fluctuations des taux de change, les éventuels chocs économiques mondiaux et les incertitudes géopolitiques.

Le séisme qui a frappé la province d’Al Haouz, à Marrakech, le 8 septembre 2023, est une illustration des défis imprévus auxquels le secteur touristique marocain peut être confronté. D’ailleurs, les chiffres des recettes Voyages des mois suivants sont très attendus pour évaluer la tendance de croissance continue du secteur touristique marocain, confirmer les performances remarquables enregistrées jusqu’à présent et mesurer l’impact du séisme sur la dynamique positive, d’autant plus que Marrakech est une destination privilégiée pour les touristes internationaux au Maroc.

Selon l’Observatoire du tourisme, les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 58% des nuitées totales à fin mai 2019. En termes d’évolution des arrivées aux postes frontières, à fin juin 2023, les trois principaux aéroports du Royaume à savoir Marrakech Ménara, Mohammed V et Agadir Al Massira ont accueilli un total de 3,2 millions de touristes soit 49% du total des arrivées de touristes.

Ces trois aéroports ont connu des résultats positifs par rapport à fin juin 2022 : (+91% pour Marrakech Menara, +41% pour Mohammed V et +79% pour Agadir Al Massira). En termes d’Établissements d’Hébergement Touristique Classés (EHTC), durant cette période, toutes les principales destinations ont enregistré des résultats positifs par rapport à fin juin 2022 : Marrakech (+115%), Agadir (+80%), Casablanca (+63%). Par ailleurs, la fin de l’année 2023 sera cruciale pour déterminer si cette tendance se maintient et permet au Maroc de consolider sa position en tant que destination touristique de premier plan.

En gros, la fin de l’année 2023 fournira des indications claires sur la solidité de la reprise post-pandémique et sur la capacité du Maroc à maintenir son attractivité en tant que destination touristique. Par conséquent, il est essentiel que le Maroc continue à investir dans le développement du secteur touristique, en diversifiant son offre, en améliorant la qualité des services et en renforçant la promotion de sa marque touristique à l’échelle internationale.