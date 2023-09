Programme d’appui aux primo-exportateurs 2024-2025. Dernier délais de dépôt de candidature pour en bénéficier

Il ne reste plus que 7 jours pour les entreprises et les coopératives qui veulent présenter leurs dossiers de candidature pour bénéficier des subventions à l’export dans le cadre du «programme d’appui aux primo-exportateurs ». Le Ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec le Ministère de l’Économie et des Finances, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) et l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), s’apprêtent à clôturer l’appel à manifestation d’intérêt relatif à la deuxième édition du « Programme d’appui aux primo-exportateurs ». Un programme qui offre un soutien financier sur une période de deux ans aux entreprises marocaines qui souhaitent renforcer leur présence à l’international.

Dans le contexte économique actuel, bénéficier de subventions à l’exportation est une opportunité inestimable. Une cinquantaine d’entreprises et coopératives marocaines opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services vont être sélectionnées dans moins de 7 jours pour bénéficier de subventions à l’export dans le cadre du «programme d’appui aux primo-exportateurs » lancé par le Ministère de l’Industrie et du Commerce. L’heure n’est plus à la procrastination.

Dans le détail, le programme vise spécifiquement les entreprises de droit marocain opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services, qui ont un potentiel à l’exportation et dont le chiffre d’affaires moyen à l’exportation ne dépasse pas 5 millions de dirhams sur les trois dernières années. Pour toutes les entreprises ou coopératives opérant dans les secteurs de l’industrie ou des services et répondant à ces critères, l’heure n’est plus à la procrastination, mais plutôt à l’action, notamment pour les retardataires, d’autant plus que le délai de dépôts des candidatures a été prorogé.

Les entreprises intéressées doivent soumettre leur dossier de candidature au Ministère de l’Industrie et du Commerce avant le vendredi 6 octobre 2023, à 15h00. Les documents nécessaires à la candidature peuvent être téléchargés sur le site officiel du Ministère. Il est également recommandé aux entreprises de faire appel à un expert-comptable ou à un professionnel qualifié qui pourra les accompagner dans leur démarche et les aider à bénéficier de cette subvention. Comme le dit un expert comptable contacté par Challenge, «les entreprises intéressées par ce programme d’appui financier ne doivent pas hésiter à faire appel à un expert-comptable / professionnel qualifié qui peut les accompagner pour bénéficier de cette subvention ».

50 entreprises et coopératives ciblées

L’objectif est d’accompagner 50 entreprises sélectionnées, disposant d’un business plan à l’exportation démontrant un potentiel confirmé, dans leurs démarches de prospection et d’accès aux marchés cibles à fort potentiel, pour la période 2024-2025. Le programme offre un accompagnement sur mesure aux entreprises bénéficiaires, en leur fournissant les moyens appropriés pour s’implanter et se positionner efficacement sur les marchés internationaux, en particulier ceux qui sont considérés comme des marchés d’avenir à fort potentiel. Il s’agit d’une occasion de choix pour les entreprises marocaines de bénéficier du soutien financier de l’État et de développer leur activité à l’échelle mondiale.

Ce programme d’appui aux primo-exportateurs revêt une importance capitale dans le contexte économique actuel. En encourageant les entreprises marocaines à se tourner vers l’exportation, il contribue à diversifier les sources de revenus du pays, à créer de nouvelles opportunités d’affaires et à renforcer la compétitivité de l’économie nationale. De plus, il favorise le développement de secteurs clés tels que l’industrie et les services, en stimulant l’innovation, la création d’emplois et la croissance économique durable.

En somme, le programme d’appui aux primo-exportateurs offre aux entreprises marocaines une occasion unique de renforcer leur positionnement à l’international et d’explorer de nouveaux marchés à fort potentiel. Il constitue une initiative stratégique du gouvernement pour soutenir le développement économique du pays et favoriser l’émergence de champions nationaux sur la scène internationale. Les entreprises éligibles sont invitées à saisir cette opportunité et à déposer leur candidature dans les délais impartis.