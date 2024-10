Renault 4 E-Tech : un autre modèle iconique pour démocratiser l’électrique [Vidéo]

Le dernier Mondial de l’Automobile à Paris a été le théâtre de la présentation très attendue de la Renault 4 E-Tech Electric, un modèle emblématique revisité qui allie héritage et innovation. Ce lancement marque une étape clé dans la stratégie électrique de la marque au losange.

Après le lancement réussi de la R5 électrique, Renault poursuit l’exploration de son riche héritage en ressuscitant un autre modèle emblématique : la Renault 4. Véritable icône des années 60, la 4L se voulait une voiture accessible à tous, capable de répondre à une multitude d’usages, tout en incarnant un symbole de liberté et d’aventure. Serait-ce encore le cas avec cette réinterprétation de la 4L ? À la différence de son aînée, la nouvelle Renault 4 quitte le segment des citadines pour se positionner dans celui des SUV urbains. Cela se traduit par des passages de roue en plastique noir, une garde au sol rehaussée par rapport à la R5, et des barres de toit sur les versions sans toit ouvrant. De plus, cette R4 est équipée de roues de 18 pouces de série sur toutes les finitions. Elle intègre ainsi les codes stylistiques actuels des SUV urbains.

En termes de design, les deux versions conservent des lignes épurées et fonctionnelles, avec une silhouette facilement reconnaissable. Si l’ancienne Renault 4 était appréciée pour sa modularité et son côté pratique, la nouvelle version reste fidèle à cette philosophie, avec une conception intérieure flexible, des sièges rabattables, et un coffre spacieux, s’adaptant aux besoins quotidiens, comme l’a souligné le staff de Renault. À noter qu’à l’arrière, on retrouve les célèbres feux en forme de gélule ainsi que les lignes épurées du hayon, rappelant le modèle original. Un design à la fois nostalgique et futuriste qui témoigne de la capacité de Renault à revisiter ses classiques avec succès.

Intérieur chic et moderne

Longue de 4,14 mètres, soit 22 cm de plus que la R5, la Renault 4 E-Tech Electric présente des dimensions idéales pour un crossover compact. Son intérieur spacieux permet d’accueillir cinq passagers confortablement. L’empattement de 2,62 mètres optimise l’espace, notamment au niveau du coffre, qui offre une capacité de 420 litres avec un seuil de chargement bas de 61 cm, parfait pour transporter des objets volumineux. L’agencement intérieur s’inspire de la nouvelle R5, avec une planche de bord moderne et deux écrans horizontaux : un tableau de bord numérique de 10,1 pouces et un écran central de 10 pouces avec le système OpenR Link, enrichi par la collaboration avec Google. L’avatar numérique «Reno» répond aux commandes vocales et assiste les occupants, rendant la conduite plus intuitive. Il va sans dire que la R4 E-Tech propose des équipements modernes de confort et de sécurité, bien supérieurs à ceux de la version classique.

Deux configurations électriques

Comme la R5 électrique, la nouvelle R4 repose sur la plateforme «AmpR Small», permettant à Renault d’optimiser les économies d’échelle avec 68 % de composants partagés entre les deux modèles, y compris les moteurs et batteries. Deux configurations sont proposées : une version avec un moteur de 110 kW et une batterie de 52 kWh, offrant jusqu’à 400 km d’autonomie, et une version d’entrée de gamme avec un moteur de 90 kW et une batterie de 40 kWh.

En matière de recharge, les deux versions possèdent un chargeur bidirectionnel AC de 11 kW, avec un chargeur rapide DC de 100 kW pour le haut de gamme et de 80 kW pour l’entrée de gamme, assurant une grande flexibilité d’utilisation. À noter, que l’une des innovations de la nouvelle R4 réside dans l’introduction de la fonction inédite «One Pedal». Déjà présente chez Nissan (notamment sur la Leaf), cette fonctionnalité, qui fait actuellement défaut à la R5 (mais qui sera bientôt équipée), permet un arrêt total du véhicule sans toucher à la pédale de frein.

Les fonctions V2G/V2L, qui permettent de redistribuer de l’énergie au réseau ou de brancher de petits appareils électriques, font partie des équipements de série. En somme, la nouvelle Renault 4 conserve l’essence de l’originale, simplicité, polyvalence et accessibilité, tout en répondant aux attentes actuelles en matière de design, de technologie et de mobilité durable. Renault annonce un tarif d’entrée sous la barre des 30 000 euros.

Mondial de l’Auto : Renault Group brille à Paris

L’édition 2024 du Mondial de l’Auto a attiré plus de 500 000 visiteurs du 14 au 20 octobre à Paris, avec Renault comme grand gagnant de cette édition. Les stands du groupe ont suscité un fort engouement, en grande partie grâce aux nouveautés électriques, telles que la Renault 4, la Renault 5 et le concept Twingo E-Tech, qui ont captivé le public en alliant innovation et nostalgie. Renault a également mis en avant ses autres marques comme Dacia, Alpine et Mobilize, confirmant ainsi la pertinence de sa stratégie de participation à cet événement populaire.

Luca de Meo, Directeur général de Renault Group, a déclaré à l’issue du Salon :

«L’automobile, c’est d’abord le produit et l’émotion qui va avec. C’est pour cela que, pour moi, les événements comme le Mondial de Paris sont irremplaçables.

Le Mondial, c’est l’opportunité de prendre le pouls du secteur, mais aussi, pour tous les passionnés, de voir et toucher les voitures, partager nos idées, se retrouver et s’inspirer des avancées de la concurrence. Le succès de cette 90e édition du Mondial de Paris nous fait chaud au cœur chez Renault : malgré tout ce que l’on peut dire, l’automobile reste un moteur d’émotions et de progrès. Merci au public et à tous ceux qui ont rendu possible cette nouvelle édition !».

Le chiffre : 8.135.424

C’est le nombre d’exemplaires de la légendaire Renault 4 qui a été écoulé entre 1961 dans plus de 100 pays du globe. Dès son lancement, les acheteurs ont été séduits par son plancher plat et l’ouverture de son hayon facilitant le chargement et surtout sa polyvalence d’utilisation. Ce modèle rustique, pas cher, pratique et robuste était parfaitement adapté au marché automobile marocain, à tel point qu’il sera produit à partir de 1966 sur les chaînes de la Somaca jusqu’en 1995, pour un total de 95 250 exemplaires fabriqués localement.