Rabat-Salé-Kénitra : le tissu économique s’enrichit de plus de 6 300 nouvelles entreprises

Au cours des sept premiers mois de 2024, environ 6 399 entreprises ont été créées dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, d’après les données de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC).

Dans le détail, ces entreprises sont réparties entre les personnes morales (4 812) et les personnes physiques (1 587), précise l’OMPIC, notant que la ville de Rabat s’est taillée la part du lion avec un total de 1 984 nouvelles entreprises, devant Kénitra (1 474), Témara (1 294), Salé (781), Tiflet (216), Khémisset (144), Sidi Kacem (142), Souk Larbaa du Gharb (135), Mechra Bel Ksiri (118), Sidi Slimane (96) et Romani (15).

Lire aussi | Les 500 Global 2024 : voici le Top 20 des plus grandes entreprises au Maroc

Toujours est-il que le secteur du commerce domine avec une part de 32,93% du total des entreprises créées, suivi par les services (20,93%), les travaux de construction et activités immobilières (20,48%), les transports (7,64%), l’hôtellerie et la restauration (5,45%), l’industrie (5,33%), les technologies de l’information et de la communication (3,13%), les activités financières (2,19%) puis l’agriculture et la pêche (1,92%). Quid de la forme juridique affichées par ces nouveaux opérateurs ? En fait, 65,7% des entreprises sont des SARL à associé unique et 33,5% des sociétés à responsabilité limitée. A noter qu’au niveau national, le nombre d’entreprises créées au cours des sept premiers mois de cette année a atteint 54 643 sociétés, réparties entre personnes morales (39 434) et personnes physiques (15 209).