Programme d’investissement ORMVA : 11,23 MMDH d’ici 2027

Le programme d’investissement des Offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA) pour la période 2025-2027 prévoit une enveloppe globale de 11,23 milliards de dirhams (MMDH), selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) qui accompagne le projet de loi de finances 2025.

Cette enveloppe est répartie à hauteur de 3,21 MMDH pour 2025, 3,51 MMDH pour 2026 et 4,51 MMDH pour 2027, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des Finances. Rappelons que le programme d’investissement des ORMVA vise à poursuivre la réalisation du Programme national d’économie d’eau en irrigation (PNEEI), des travaux d’aménagement hydro-agricole, ainsi que les projets inscrits dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030», tels que l’agriculture solidaire, l’agrégation, la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes et la digitalisation des services agricoles.



Concernant l’exercice 2024, les ORMVA ont réalisé à fin juin, des investissements de plus de 1,51 MMDH, soit un taux de réalisation de 35%, avec des prévisions de clôture au titre de 2024 de 3,42 MMDH. En outre, le rapport rappelle que ces offices ont continué, en 2023, à déployer les actions prévues dans le cadre de la stratégie «Génération Green 2020-2030», en mettant en place des mesures pour atténuer l’impact du déficit pluviométrique et des conditions climatiques défavorables, ainsi que la situation critique liée aux niveaux de remplissage des barrages. Les ORMVA ont poursuivi l’élargissement de la reconversion collective à l’irrigation localisée, portant à 276 032 hectares (ha) la superficie convertie, soit 41% du réseau d’irrigation.

En 2023, un projet intégré d’agriculture solidaire a été lancé pour soutenir les jeunes promoteurs et développer une classe moyenne agricole. La couverture sociale a bénéficié à 416 439 agriculteurs (+6,4 % par rapport à 2022), et l’assurance climatique a couvert 254 349 hectares, atteignant 48 % de l’objectif pour 2030. Face à des conditions hydriques défavorables, des restrictions d’irrigation ont été imposées dans cinq périmètres (Doukkala, Moulouya, Haouz, Tafilalet et Ouarzazate), avec un volume d’eau libéré de 938 Mm³ pour une superficie irriguée de 377 917 hectares (56 % du réseau).

A noter que les investissements des ORMVA en 2023 ont totalisé 2,47 MMDH, en hausse de 13 % par rapport à 2022, couvrant 80 % des prévisions budgétaires. Les ORMVA du Gharb, Doukkala et Loukkos ont supervisé des projets de transfert d’eau entre bassins, avec des coûts respectifs de 6 MMDH, 1,5 MMDH et 840 MMDH.