Geely inaugure un nouveau showroom à Marrakech

Geely a récemment célébré l’ouverture de son nouveau showroom à Marrakech lors d’une soirée d’inauguration réunissant un large public de clients et de partenaires.

Cet événement marque une étape significative dans le développement du réseau de la marque chinoise (importée par Bamotors Maroc), qui devrait totaliser, d’ici la fin de l’année, 7 showrooms et 10 points de service à travers le Royaume. Lors du lancement de ce showroom, Sébastien Nicolas, directeur général de Geely, a souligné l’importance cruciale du développement du réseau dans la stratégie de la marque pour s’imposer durablement sur le marché marocain. «Nous souhaitons offrir une expérience client unique et mémorable, qui reflète notre engagement envers la qualité de nos véhicules et de notre service après-vente», a-t-il déclaré.

Selon le staff de Geely, ce nouveau showroom marrakchi, qui s’étend sur 800 m² et comprend un espace de service après-vente de 700 m², devient ainsi un site stratégique pour l’essor de la marque dans une région dynamique. L’équipe dédiée à cette nouvelle plateforme est formée pour garantir la satisfaction de chaque client, dans un environnement moderne et accueillant. La marque se réjouit d’avoir accueilli plus de 400 clients satisfaits depuis son lancement au Maroc, avec des retours d’expérience largement positifs concernant la qualité de ses véhicules et l’efficacité de son service après-vente, dixit le staff de Geely.

Ce dernier précise, par ailleurs, que la marque se distingue notamment par un taux de service après-vente de 100 % sur les pièces de rechange, assurant à ses clients une tranquillité d’esprit inégalée. Quid de la gamme Geely ? On recense trois modèles : le GX3 Pro (un SUV urbain), le Coolray (un SUV compact) et la Geometry C (un crossover 100 % électrique), tous bénéficiant d’une garantie attractive de 6 ans ou 200 000 km.