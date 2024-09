Air Arabia lance de nouveaux vols directs Casablanca-Madrid

Air Arabia, acteur du transport aérien à bas coût, annonce, jeudi 19 septembre, le lancement de nouveaux vols directs entre Casablanca et Madrid, qui deviendront opérationnels à partir du 27 octobre 2024.

La nouvelle desserte reliera l’aéroport Mohammed V de Casablanca à l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, à une fréquence de quatre vols par semaine (mardi, jeudi, vendredi et dimanche).

Le vol décollera de Casablanca à 18H55 pour atterrir à 20H40 locales dans la capitale espagnole. Le retour est programmé à 21H30 pour une arrivée à 23H15 au Maroc.

Les billets pour Madrid sont disponibles à la réservation dès à présent sur le site officiel d’Air Arabia, ou en contactant les centres d’appels dédiés ou les agences de voyage partenaires. Les passagers peuvent également mieux profiter de leur expérience de voyage à travers le service Air Arabia d’enregistrement en ligne via le site internet ou l’application mobile de la compagnie.

Madrid devient, de ce fait, la troisième destination espagnole desservie par Air Arabia, rejoignant ainsi Barcelone et Malaga dans l’offre de la compagnie. Avec plus de 70 destinations internationales et nationales desservies depuis ses sept bases marocaines, Air Arabia poursuit son développement en facilitant les déplacements aériens pour les voyageurs d’affaires comme de loisirs.

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans le sillage de la stratégie d’expansion continue d’Air Arabia, visant à connecter les voyageurs marocains à l’Europe, tout en leur proposant des options de voyage pratiques, abordables et de grande qualité.