Mutandis Automobiles. Une valorisation évaporée aux trois quarts !

Le distributeur exclusif de la marque Honda au Maroc cumule les difficultés financières depuis son éphémère retour au vert en 2019 (avec un maigre bénéfice de 7 millions de DH pour plus de 600 millions de DH de ventes à l’époque).

Alors que Mutandis Group balise sereinement son chemin du développement année après année avec une hausse progressive et régulière de sa valorisation au grand bonheur des actionnaires historiques et des petits porteurs à la bourse de Casablanca, Mutandis Automobiles SCA qui est née d’un spin-off d’activité en 2015 de sa société sœur cotée en bourse, pour y loger essentiellement les activités de distribution automobile, connaît une autre postérité.

Lire aussi | Mobilité électrique. Dacia Maroc repositionne les tarifs de la Spring

Aussi, selon son actionnaire de référence Bank of Africa (ex- BMCE Bank) qui en détient 13,44% du capital, la valeur de Mutandis Automobiles SCA s’est effondrée de plus de 80% au fil des dernières années, comme en atteste la provision de 74 millions de DH que la banque contrôlée par O Group vient de cumuler dans ses comptes à fin juin 2023, au titre de la dépréciation de sa participation dans cette ex-Business Unit de Mutandis Group (sur un investissement initial de 91,4 millions de DH). Ce qui ramène la valeur globale de Mutandis Automobiles SCA a seulement 130 millions de dirhams (pour un capital de 630 millions de DH !).

Il faut dire que rien que la perte, en 2020, de la carte d’importation et de distribution de la marque Seat au Maroc (au profit de la CAC, l’importateur exclusif jusqu’alors de toutes les autres marques du Groupe Volkswagen), a causé la division du chiffre d’affaires par deux avec la perte de plus de 300 millions de dirhams. Sans compter qu’entre-temps, la marque Honda (seule carte majeure actuellement commercialisée par la société) n’est guère sortie de son marasme qui l’a fait quitter le top 10 des ventes de voitures neuves au Maroc depuis au moins cinq ans.

Lire aussi | Afrique Etanchéité investit 100 millions de DH à Nador

En 2023, le management espère bien limiter la casse avec le lancement de la 6ème génération du Honda CR-V qui s’appuie sur la tendance de l’hybridation carburant-électrique.