Afrique Etanchéité investit 100 millions de DH à Nador

Le groupe Afrique Etancheité se lance dans un nouvel investissement. Cette PME familiale connue pour être l’une des premières entreprises africaines dans le domaine de l’étanchéité bitumineuse, s’apprête à lancer une nouvelle unité industrielle.

Basée à Nador, et plus précisément dans le parc de Selouane, cette future usine sera spécialisée dans la fabrication de liants routiers et nécessitera un investissement à terme de 100 millions de dirhams. Elle viendra compléter le dispositif industriel et logistique d’Afrique Etanchéité, dont l’unité de production principale se trouve à Mohammedia.