Maroc. Le temps qu’il fera ce vendredi 20 octobre

– Temps pluvieux sur le Saiss, les plateaux de Phosphates, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Rif, le Nord-Ouest, la Méditerranée et les régions de l’Atlas.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Nord de l’Oriental, le Souss et le Nord des provinces Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 06/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 11/16°C sur l’Oriental et les plateaux de Phosphates, de 16/21°C partout ailleurs.

– Températures journalières en baisse sensible.

– Mer agitée à forte en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique, forte à très forte entre Cap Spartel et Cap Sim, ainsi qu’agitée à forte entre Cap Sim et Tan Tan.