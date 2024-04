Ambassadeur de Chine au Maroc: « Bâtissons un monde multipolaire et une mondialisation bénéfique pour tous »

Dans cette tribune, LI Changlin, Ambassadeur de Chine au Maroc, appelle à bâtir un monde multipolaire égal et ordonné ainsi qu’une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous. Unique chemin, selon lui, vers la construction d’une communauté d’avenir partagé.

[Par LI Changlin, Ambassadeur de Chine au Maroc]

Le monde d’aujourd’hui est changeant et instable. Les transformations jamais connues depuis un siècle s’accélèrent et la société humaine fait face à des défis inédits. Face aux changements du monde, de notre temps et de l’Histoire, le Président Xi Jinping a lancé la vision importante de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité et appelé la communauté internationale à bâtir ensemble un monde de paix durable, de sécurité universelle, de prospérité commune, ouvert, inclusif, propre et beau.

Depuis le lancement de cette vision par le Président Xi Jinping il y a dix ans, de grands accomplissements ont été réalisés. La construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité est passée d’une vision conceptuelle à un système scientifique, d’une initiative chinoise à un consensus international, et d’une perspective prometteuse à des résultats concrets, affichant aujourd’hui une forte vitalité.

La Conférence centrale sur le travail relatif aux affaires étrangères s’est tenue à Beijing en décembre 2023. La Conférence appelle à un monde multipolaire égal et ordonné et à une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive. Ces deux propositions sont fort pertinentes et servent de guide stratégique. Elles permettent de créer plus de conditions favorables à la paix et au développement dans le monde, et de jeter une base plus solide à la construction de la communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

Pour bâtir un monde multipolaire égal, il faut assurer l’égalité des droits, des chances et des règles à tous. Il ne faut plus que certain ou quelques grands pays monopolisent les affaires internationales, et que les pays du monde soient hiérarchisés en fonction de leur force. Il ne faut non plus que ceux qui ont le plus gros poing aient le dernier mot, et encore moins que certains pays soient automatiquement à la table alors que d’autres ne puissent que rester sur le menu. Il est nécessaire de permettre à tous les pays, qu’ils soient grands ou petits, puissants ou faibles, d’avoir une participation égale, de jouir de leurs droits et de jouer leur rôle dans le processus de multipolarisation.

Pour bâtir un monde multipolaire ordonné, il faut respecter ensemble les buts et principes de la Charte des Nations Unies et défendre ensemble les normes fondamentales régissant les relations internationales universellement reconnues. La multipolarisation ne signifie pas la division du monde en blocs, et encore moins la fragmentation ou le désordre. Les pays doivent tous agir dans le cadre du système international centré sur l’ONU et coopérer dans le processus de la gouvernance mondiale.

Pour réaliser une mondialisation bénéfique pour tous, il faut agrandir et bien répartir le gâteau du développement économique, pour que tous les pays, toutes les couches sociales et toutes les communautés puissent participer au développement économique et social et en tirer bénéfice, et que les problèmes du déséquilibre de développement au niveau national et international puissent être réglés adéquatement en vue d’une prospérité partagée et d’un enrichissement commun.

Pour réaliser une mondialisation inclusive, il faut soutenir les efforts de chaque pays dans la recherche d’une voie de développement adaptée à ses réalités nationales, sans jamais favoriser l’uniformisation des modèles de développement ni recourir à l’unilatéralisme ou au protectionnisme pour des intérêts égoïstes au détriment des autres. Il est important de préserver la stabilité et la fluidité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales et de maintenir la vitalité et la dynamique de la croissance mondiale.

Pays important en Afrique et dans le monde arabe, le Maroc a toujours répondu activement à cette vision dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, et travaille de concert avec la Chine pour construire une communauté d’avenir partagé. Les deux parties se soutiennent mutuellement dans l’adoption de la voie du développement conformément à ses propres conditions nationales, et maintiennent une bonne communication et une bonne coordination dans les affaires régionales et internationales.

Lors de la visite officielle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine en 2016, à l’invitation du Président XI Jinping, les deux Chef d’Etats ont décidé de hisser les relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique. Le Maroc est le premier pays d’Afrique du Nord ayant signé avec la Chine des documents de coopération liés à « la Ceinture et la Route » et il répond favorablement aux Initiatives pour le développement mondial, pour la sécurité mondiale et pour la civilisation mondiale.

Un nombre croissant d’entreprises chinoises commencent à coopérer avec la partie marocaine dans les domaines des énergies renouvelables et des batteries des voitures électriques, contribuant au processus de l’industrialisation du Maroc. Face à l’épidémie de COVID-19 et au séisme d’Al Haouz, jamais vus depuis un siècle, la Chine, guidée par la vision d’une communauté d’avenir partagé, a toujours témoigné de la solidarité avec le Maroc, montrant par des actions concrètes l’essence de cette vision.

Le destin de l’humanité doit être maîtrisé en commun par les pays du monde et que l’avenir de la planète est à créer par tous. Sous l’impulsion de la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, la Chine est prête à travailler ensemble avec le Maroc et d’autres pays du monde pour défendre un monde multipolaire égal et ordonné et une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, et promouvoir le monde vers un avenir radieux de paix, de sécurité, de prospérité et de progrès.