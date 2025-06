Le français Gaches Chimie se lance dans l’industrie au Maroc

Plus de vingt ans après avoir pris pied au Maroc, le chimiste français Gaches Chimie y franchit une nouvelle étape.

Le groupe familial créé en 1948 par Louis Gaches s’apprête à lancer la construction de sa première unité industrielle au Maroc et plus précisément à la zone industrielle de Bouskoura.

Dotée d’une enveloppe de construction de 50 millions de dirhams, la future entité portée par Gaches Chimie Spécialités Maroc devra se lancer, dans un premier temps, dans la fabrication des produits de chimie spécialités destinés essentiellement au traitement de surfaces à l’usage des industries automobile et aéronautique.

Ce virage industriel entrepris par Gaches Chimie Spécialités Maroc s’accompagnera d’un plan de recrutement ambitieux qui hissera les effectifs de la filiale marocaine du groupe éponyme d’une dizaine actuellement, à plus d’une trentaine dès fin 2026.

Rappelons, que le groupe Gaches Chimie a connu un développement important au cours de la dernière décennie, après avoir multiplié les investissements et les opérations de croissance externe pour dépasser la taille critique de 100 millions d’euros (plus d’un milliard de dirhams), ce qu’il a réussi, en effet, à concrétiser, avec des revenus consolidés de près de 200 millions d’euros à fin 2024. Le groupe s’était surtout fait distinguer en 2013 en faisant plier un cartel de grands distributeurs mondiaux de produits chimiques (dont l’allemand Brenntag) et leurs « complices » locaux sur le marché français pour abus de position dominante et entente sur les prix. La procédure, qui avait duré plus de dix ans, s’était soldée par une amende record de 79 millions d’euros (plus de 850 millions de dirhams) au profit de l’Etat français.