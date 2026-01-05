Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique
Sud global: réalité ou construction hétérogène ?
Le chimiste COELMA modernise son outil de production
Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi
Les livraisons de ciment progressent en 2025 malgré une fin d’année en demi-teinte
Seddiq Hassani : «Ces 50 années de travail collectif ont fait d’Ingelec une référence du secteur»
BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente
CAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales
L’ONDA installe un Centre de commandement opérationnel à l’aéroport de Casablanca
Commerce extérieur: baisse des prix à l’importation au T3-2025
Home industrie chimiqueLe chimiste COELMA modernise son outil de production
industrie chimique

Le chimiste COELMA modernise son outil de production

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Décidément, c’est le temps des grandes manœuvres stratégiques dans le secteur marocain de la chimie.

Quelques semaines après l’acquisition de 92,5% du capital Compagnie de Produits Chimiques du Maroc (CPCM), acteur majeur des produits phytosanitaires et de chimie de spécialité, par CMGP Group, le leader marocain incontesté de l’irrigation et de l’agrofourniture, ou encore la finalisation de la fusion-absorption Chemical Partners Maghreb SA par Azelis Morocco (filiale du belge, un groupe de chimie coté à la bourse européenne Euronext), c’est au tour de la PME locale COELMA (Compagnia Electroquimica Marroqui) de lancer un projet de développement ambitieux.

Lire aussi | Les livraisons de ciment progressent en 2025 malgré une fin d’année en demi-teinte

Aussi, cet acteur basé à Tétouan, vient de lancer le renouvellement de presque l’intégralité de son outil industriel. Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de dirhams, ce projet vise à doter COELMA de lignes et procédés de fabrication de dernier cri et plus respectueux de l’environnement, notamment pour ses principaux produits fabriqués actuellement, à savoir la chlorine et la soude caustique liquide, une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium utilisée dans de nombreuses industries pour le nettoyage, le contrôle du pH, la fabrication de savons, le traitement des pâtes et papiers, et même l’agroalimentaire.

Rappelons que COELMA, qui est détenue par une famille espagnole menée par Pedro Guitart qui la dirige à ce jour, revendique un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de dirhams et emploie une cinquantaine de salariés. Le nouvel investissement devrait également permettre à cette PME d’accroître ses capacités de stockage en vue d’une nouvelle étape de développement qui vise à dépasser la barre des 200 millions de dirhams à horizon trois ans.

Vous aimerez aussi

InnovX lève plus d’un milliard de dirhams auprès de Bank of Africa

SCE Chemicals inaugure son usine ivoirienne

Le français Gaches Chimie se lance dans l’industrie au Maroc