Le chimiste COELMA modernise son outil de production

Décidément, c’est le temps des grandes manœuvres stratégiques dans le secteur marocain de la chimie.

Quelques semaines après l’acquisition de 92,5% du capital Compagnie de Produits Chimiques du Maroc (CPCM), acteur majeur des produits phytosanitaires et de chimie de spécialité, par CMGP Group, le leader marocain incontesté de l’irrigation et de l’agrofourniture, ou encore la finalisation de la fusion-absorption Chemical Partners Maghreb SA par Azelis Morocco (filiale du belge, un groupe de chimie coté à la bourse européenne Euronext), c’est au tour de la PME locale COELMA (Compagnia Electroquimica Marroqui) de lancer un projet de développement ambitieux.

Aussi, cet acteur basé à Tétouan, vient de lancer le renouvellement de presque l’intégralité de son outil industriel. Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de dirhams, ce projet vise à doter COELMA de lignes et procédés de fabrication de dernier cri et plus respectueux de l’environnement, notamment pour ses principaux produits fabriqués actuellement, à savoir la chlorine et la soude caustique liquide, une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium utilisée dans de nombreuses industries pour le nettoyage, le contrôle du pH, la fabrication de savons, le traitement des pâtes et papiers, et même l’agroalimentaire.

Rappelons que COELMA, qui est détenue par une famille espagnole menée par Pedro Guitart qui la dirige à ce jour, revendique un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de dirhams et emploie une cinquantaine de salariés. Le nouvel investissement devrait également permettre à cette PME d’accroître ses capacités de stockage en vue d’une nouvelle étape de développement qui vise à dépasser la barre des 200 millions de dirhams à horizon trois ans.