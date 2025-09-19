SCE Chemicals inaugure son usine ivoirienne

Près de quatre ans après avoir créé sa première filiale en dehors du Maroc, le groupe SCE Chemicals s’apprête enfin à inaugurer son usine ivoirienne.

Le leader marocain des produits chimiques destinés à l’industrie de la détergence donne le la à son ambition d’étendre sa toile au niveau continental à travers le lancement imminent de l’activité de sa filiale SCE Chemicals Abidjan.

Spécialisée dans la production de la soude caustique, un produit utilisé essentiellement comme input du savon et du javel, mais également dans la fabrication de produits pour débloquer les canalisations, nettoyer et dégraisser les surfaces, traiter les boues, et diverses applications industrielles comme décapant, agent de gravure ou pour ajuster le pH, la filiale ivoirienne de SCE Chemicals a mobilisé un investissement de plus de 150 millions de dirhams qui s’est étalé sur plusieurs années.

Rappelons, que le groupe SCE qui compte plus d’un siècle d’existence avait levé juste avant la crise du Covid-19 près de 250 millions de dirhams essentiellement auprès de la CDG (à travers FIPAR Holding et Capmezzanine II, un fonds géré par CDG Private Equity) afin de financer la construction de sa nouvelle usine marocaine à Jorf Lasfar (aujourd’hui totalement opérationnelle) et ses premiers pas à l’international. Une opération suite à laquelle la maison mère, la holding Holichem que contrôle la famille TARARI, avait gardé le 54% de SCE Chemicals, la filiale principale du groupe.

Opérateur historique dans le secteur de la chimie, la société Chérifienne d’Engrais et de Produits Chimiques devenue SCE CHEMICALS en 2018, opère depuis près de 100 ans dans la production et la distribution de produits chimiques destinés à l’industrie et à l’agriculture dont essentiellement ceux utilisés par les fabricants de détergents.