Challenge N°982 • Du 19 au 25 septembre 2025
Grande interview
Achraf Fayda // DG de l’ONMT : “From strong to stronger”, l’ONMT trace sa trajectoire vers 2030
Interview – Mohamed Lahbabi, Président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc
Location de voitures – Un marché en plein essor mais sous pression
SPORT
Les larmes amères de Soufiane El Bakkali
Actualité
Sahara : Paris et Rabat pour une stratégie de rupture
Scanner
SAVE the date
Retraites – Reprise des concertations pour une réforme inévitable
Justice transitionnelle – Un processus à consolider
Reconstruction post-séisme – Un bilan mitigé
Économie des territoires – Les souks au cœur d’une bataille économique et culturelle
Tourisme – Le patrimoine immatériel comme dimension stratégique
Brèves Politique
Entreprises & marchés
Forum Économique Maroc-France – Dakhla, au cœur d’une nouvelle dynamique de partenariat
Défaillances d’entreprises – Les petites entreprises étouffent en silence
Brèves Business
Microfinance – Le décret qui change la donne
Financement – Les startups gagnent en envergure, mais doivent franchir un nouveau cap
Digital & high-tech
Automobile
Nouveauté Kia Sportage – Relooké pour mieux briller
Lynk & Co – Entre design scandinave et innovation technologique
Auto Nejma élargit son portefeuille avec l’arrivée de Smart
Magazine
Brèves culture
International – Gaza : là où agonise le droit international