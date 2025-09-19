Tomates: le Maroc dans le top 3  mondial…

Le Maroc a établi au cours de la dernière campagne un nouveau record pour les expéditions de tomates, malgré les difficultés du secteur.

Le Royaume franchit un nouveau cap dans la filière agricole. Durant la campagne 2024-2025, le pays a exporté 745.000 tonnes de tomates, contre 715.000 tonnes une saison auparavant, réalisant ainsi un record historique. Ces ventes à l’international ont généré près de 1,2 milliard de dollars, soit une hausse de 8,3 % en valeur.

En dépit d’un contexte peu favorable marqué par la sécheresse prolongée et la rareté de la main-d’œuvre agricole, le secteur a su maintenir sa dynamique. La tomate reste le produit phare des exportations marocaines de fruits et légumes, représentant plus de 30% des recettes en devises générées par l’agriculture.

Notons que les marchés traditionnels européens — France, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas — demeurent les principaux clients. Toutefois, le Royaume enregistre également une progression notable en Allemagne, au Portugal et en Afrique de l’Ouest, confirmant la capacité de la filière à diversifier ses débouchés et à consolider sa position de troisième exportateur mondial.