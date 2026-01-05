Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi

Alertes
by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige, un temps froid et de fortes rafales de vent sont prévus, de lundi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses (35 à 55 mm) sont attendues, de lundi à 12H00 à mardi à 03H00, dans les provinces d’Azilal, Khénifra, Béni Mellal et Al Haouz, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des cumuls pluviométriques variant entre 25 et 35 mm, concernera durant la même période les provinces de Tiznit, Oujda-Angad, Youssoufia, Al Hoceima, Nador, Driouch, Berkane, Safi, Essaouira, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Khouribga, Khemisset, Fquih Ben Salah, El Hajeb, Sefrou, Taza, Guelmim, Sidi Ifni et Taroudant.

En outre, des chutes de neige (20 à 50 cm) au-delà de 1.200 m d’altitude seront enregistrées, de lundi à 12H00 à mardi à 23H00, dans les provinces d’Ifrane, Boulemane, Khénifra, Al Haouz, Tinghir, Taroudant, Ouarzazate, Midelt, Azilal et Béni Mellal, alors que des cumuls de neige variant entre 05 et 15 cm au-delà de 900m sont attendus de mardi à 06H00 à mercredi à 09H00 dans les provinces de Taza, Chichaoua, Figuig, Driouch, Jerada, Taourirt, Sefrou, Al Hoceima et Guercif.

Par ailleurs, un temps froid à localement très froid (-10/-04°C) est prévu de mardi à jeudi dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Midelt et Boulemane, précise le bulletin d’alerte, ajoutant que le même temps froid, avec des températures comprises entre -04 et 00°C, touchera durant la même période les provinces de Jerada, Taourirt, Khénifra, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taza, Chefchaouen, Figuig, Chichaoua, Taroudant et Ouarzazate.

Enfin, de fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h sont prévues de mardi à 06H00 à mercredi à 09H00 dans les provinces de Boulemane, Midelt, Nador, Jerada, Figuig, Driouch, Al Haouz, Tiznit, Tinghir, Taroudant, Sidi Ifni, Ouarzazate et Guelmim.

