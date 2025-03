Le fonds de capital-risque Al Mada Ventures place ses billes dans une startup togolaise

Un an après son lancement, Al Mada Ventures intensifie ses investissements dans les startups africaines. Après quatre premières prises de participation, la filiale d’Al Mada Holding Group renforce sa présence en participant à une levée de fonds de 30 millions de dollars pour Gozem, la startup togolaise spécialisée dans la mobilité et la livraison en Afrique centrale et de l’Ouest, aux côtés de MSC Mediterranean Shipping Company.

Gozem, start-up spécialisée dans la mobilité et la livraison en Afrique centrale et de l’Ouest, a récemment conclu une levée de fonds de 30 millions de dollars en série B, combinant actions et dette. Ce tour de table a été mené par le fonds de capital-risque Al Mada Ventures, une branche du groupe marocain Al Mada, et SAS Shipping Agencies Services, filiale de MSC Mediterranean Company. Avec ce nouvel apport, Gozem totalise près de 45 millions de dollars levés depuis son lancement en 2018.

« Chez Al Mada Ventures, nous investissons dans des entreprises qui définissent leur catégorie et qui remodèlent les industries à travers l’Afrique. C’est pourquoi nous sommes ravis de soutenir Gozem, la première super application en Afrique francophone… », explique la filiale d’Al Mada Holding Group. L’évolution de Gozem, passée d’un simple service de moto-taxi à une plateforme numérique multi-services, illustre parfaitement cette ambition.

Un fonds dédié au développement des startups africaines

Lancé en décembre 2023, le fonds Al Mada Ventures ambitionne d’injecter 110 millions de dollars dans l’écosystème des startups africaines. Ce fonds se concentre sur les phases d’amorçage et de série A, avec pour objectif de combler les lacunes de financement, renforcer l’innovation et soutenir la croissance technologique sur le continent.

Dirigé par Omar Laâlej, Al Mada Ventures prévoit d’accompagner jusqu’à 20 entreprises, avec des investissements allant de 500.000 à 1 million de dollars pour les startups en amorçage et de 2 à 6 millions de dollars pour les séries A et B. Le fonds peut également consacrer jusqu’à 8 à 10 millions de dollars pour des investissements de suivi dans ses entreprises à succès.

Une approche de financement 100 % africaine

Contrairement à de nombreux fonds de capital-risque en Afrique qui dépendent du financement étranger, Al Mada Ventures adopte une approche différente en mobilisant exclusivement des capitaux africains. Cette stratégie vise à renforcer l’autonomie financière des startups du continent et à stimuler une croissance durable et locale.

Depuis son lancement, Al Mada Ventures a déjà investi dans plusieurs startups prometteuses, notamment Susu, une entreprise franco-ivoirienne spécialisée dans l’insurtech, qui propose des services de couverture santé pour les patients atteints de diabète et d’hypertension en Afrique francophone.

Une expansion accélérée pour Gozem

Avec le soutien d’Al Mada Ventures, Gozem compte renforcer sa présence en Afrique de l’Ouest et centrale, étendre ses solutions de financement de véhicules et développer son offre bancaire numérique. « Grâce à ce financement, Gozem – Africa’s Super App est en mesure d’approfondir sa présence, d’étendre ses solutions et d’apporter l’autonomisation financière à des millions de personnes », affirme Al Mada Ventures.

Fondée par Gregory Costamagna et Raphael Dana, Gozem est aujourd’hui présente au Bénin, au Gabon et au Cameroun. Elle propose une large gamme de services, incluant le transport, la livraison de repas et de courses, le financement de véhicules et des services financiers numériques.

En juin 2022, Gozem avait déjà levé 10 millions de dollars auprès de la Société financière internationale (SFI) pour financer l’acquisition de nouveaux véhicules pour 6 000 chauffeurs au Togo et au Bénin. Un an plus tôt, elle avait bouclé son premier financement de série A avec 5 millions de dollars.

Dans un marché en pleine expansion, les motos-taxis restent le moyen de transport public le plus répandu en Afrique centrale et occidentale. Gozem estime qu’en 2022, près de 12 millions de conducteurs de motos-taxis opéraient dans l’économie informelle de la région, illustrant l’ampleur des opportunités à saisir pour la start-up togolaise.