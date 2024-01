La CNSS lance l’inscription au régime « AMO ACHAMIL »

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, mercredi, le lancement de l’inscription au régime « AMO ACHAMIL » pour les personnes n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée.



« La CNSS informe toutes les personnes n’exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée et capables de s’acquitter des cotisations à l’AMO, qu’elles peuvent s’inscrire au régime facultatif AMO ACHAMIL (AMO intégral) à partir de début janvier 2024″, indique un communiqué de la Caisse de sécurité sociale.

La démarche s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la loi 60.22 accordant à ces personnes le droit de bénéficier de ce régime, souligne la même source, notant que pour ce faire, elles doivent remplir les conditions suivantes : Le demandeur et ses ayants droit doivent être inscrits au RSU (Registre Social Unifié), il doit disposer d’un score supérieur au seuil ouvrant droit à l’AMO Tadamon et ne doit pas être assujetti à un autre régime d’assurance maladie obligatoire.

Pour bénéficier des prestations d’ »AMO ACHAMIL », les personnes remplissant lesdites conditions peuvent soumettre leurs demandes sur le portail www.macnss.ma, précise la CNSS, qui explique que le montant des cotisations mensuelles est déterminé en fonction du score attribué par le RSU.

L’ouverture de droit pour le bénéfice de la couverture médicale au titre de ce régime est liée au paiement préalable des cotisations dues, détaille le communiqué, invitant les bénéficiaires désireux de plus d’informations à contacter le numéro 3939.