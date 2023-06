Maroc. Renault lance sa nouvelle gamme E-Tech

Renault, qui vient récemment d’officialiser son incursion dans le segment de l’électrification dans le Royaume, mise sur sa gamme de véhicules badgés E-Tech qui fait la part belle au full hybrid et au 100% électrique. Outre ces nouvelles technologies, la marque au losange met l’accent sur un plan produit des plus attractifs et sur une palette de solutions de services bien ficelés pour séduire la clientèle.

Concrètement, Renault E-TECH full hybrid et 100% électrique mise sur le volet innovation de la marque au losange, en prenant notamment appui sur son expertise en matière de véhicule électrique, en plus des retours d’expérience apportés par l’écurie Renault et depuis Alpine en Formule 1. Des technologies qui mettent en relief leurs valeurs économiques et écologiques au quotidien et qui permettent à chacun de choisir la motorisation la mieux adaptée à ses usages.

Et ce n’est pas tout, puisque si l’on s’en tient au plan produit concocté par la filiale marocaine de la marque au losange, outre le SUV Arkana qui vient fraîchement d’amorcer sa carrière commerciale dans le Royaume, pas moins de six nouveaux modèles badgés E-TECH devraient faire leur apparition à l’horizon 2025. «Notre gamme E-Tech s’étoffera d’ici quelques mois avec l’arrivée du SUV Renault Austral full Hybrid, suivi de la compacte Renault Megane E-TECH 100% électrique en début d’année 2024», a précisé dans le cadre d’une grande cérémonie de présentation des nouvelles ambitions de la marque Renault au Maroc en matière de mobilité propre Mohamed Bennani, Directeur Général de la marque Renault au Maroc. Au rayon des nouveautés attendues d’ici 2025, il faudra compter notamment sur les SUV full Hybrid Espace et Rafale, mais aussi sur la citadine 100% électrique Renault 5, mais aussi sur le futur SUV Renault 4 100% électrique. Ajoutez-y toujours en électrique le Renault Scenic Vision.

Qui dit technologies hybrides et électriques dans le Royaume au sein de la gamme Renault sous-entend la mise en place d’un dispositif bien ficelé de la marque pour accompagner la clientèle. Ce dernier, s’articule avant tout autour d’un plan de formation à l’attention des collaborateurs et des équipes du réseau de distribution censés leur permettre de maîtriser tous les contours techniques liés à ces nouvelles technologies. De quoi leur permettre également de vulgariser de façon pédagogique le principe de fonctionnement de ces mêmes technologies à l’attention de la clientèle.

Et ce n’est pas tout, car afin de garantir le meilleur service à cette même clientèle, la marque Renault prévoit de lancer un centre national de réparation de batteries à Casablanca, le premier au Maroc. Ce centre inclura le savoir-faire pour la réparation interne des batteries des véhicules. Rappelons, que toute intervention sur ces dernières nécessite de nombreuses consignes de sécurité et une compréhension parfaite de toutes interventions sous haute tension. «Nous avons mis en place des systèmes de recyclage de batteries lorsqu’elles arrivent en fin de vie. Sachez que durant ces dix dernières années, nous avons recyclé un peu moins 4.000 batteries par rapport aux 500 000 véhicules électriques que nous avons vendus. En fait, les batteries de nos véhicules vieillissent très peu en termes de capacité», a tenu à préciser Bruno Vanel, Vice-Président de la Performance Produit Renault.

Et afin d’accompagner le lancement de ces nouveaux produits, Renault à travers sa captive financière Mobilize Financial Services a concocté à l’attention de sa clientèle des solutions de financement complètes taillées sur mesure. «Ces solutions permettront à nos clients de disposer d’un financement flexible et attractif avec la possibilité d’inclure notamment la wall box de recharge, une gamme d’assurances et de services dans la solution de financement incluant l’offre de reprise Easy Lease» a souligné lors de son intervention Mehdi Yaroub, Directeur marketing de Renault au Maroc.

Faut-il souligner que la financière du Groupe compte pousser un peu plus loin le curseur dans quelques mois en proposant à la clientèle une offre baptisée «Switch Car by Mobilize Financial Services». Cette prestation au client de disposer d’un deuxième véhicule de son choix avec kilométrage illimité pour ses trajets de plus longue distance ou pour profiter d’une voiture de catégorie supérieure.