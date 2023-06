Le canadien Kharrouba Mining lance une nouvelle unité au Maroc

Lire aussi | L’OCP va construire une usine d’ammoniac verte pour prévenir les problèmes d’approvisionnement

Ainsi, l’investissement sur ce site risque d’être plus lourd que celui de la région d’El Kelaa des Sraghnas qui a fait la fortune du groupe Kharrouba et qui s’est élevée à plus de 30 millions de dollars américains (près de 300 millions de dirhams) et qui a englobé, outre la construction de puits, une usine de traitement de minerai d’une capacité actuellement de 400 tonnes par jour en tout-venant.

Pour l’instant, rien ne filtre sur les réserves prouvées de ce nouveau site ni des minerais qui y seront exploités, mais selon des sources proches du groupe Kharrouba, l’entrée en service de la mine de Jbilate devra propulser ce dernier au top 3 des acteurs miniers au Maroc (aujourd’hui, il fait déjà partie du Top 5).

Rappelons, que la production minière au Maroc oscille bon an mal an entre 30 et 35 millions de tonnes dont plus de 90% en phosphates et dérivés. Le reste (à savoir la production hors phosphates), est majoritairement composé de minerais de faible valeur telle la Barytine (avec près de 500.000 tonnes extraites par an), alors que les métaux de valeur élevée tels que le zinc, le cuivre, le fer et le plomb ne dépassent pas quelques dizaines de milliers de tonnes par an, voire quelques centaines ou dizaines de tonnes seulement pour l’argent, le nickel ou l’or (où le pays occupe la 5ème place des producteurs aurifères sur le continent africain avec 22 tonnes de réserves). Le secteur minier contribue à hauteur de 10% du PIB et emploie plus de 40.000 personnes.