Distribution automobile. La Continentale, désormais partenaire de Kia au Maroc

Spécialiste de l’Automobile depuis plus d’une cinquantaine d’années, La Continentale est désormais le distributeur officiel pour la région Sud de Casablanca de la marque Kia. Dans cette perspective, l’opérateur accueille dans son site de 1 600 m 2 situé au Km 15 sur la route d’Azemmour, l’ensemble des modèles de la marque sud-coréenne, assorti de tout le dispositif lié au service après-vente. Il va sans dire, que cette plateforme revêt pour l’occasion les couleurs de la nouvelle signalétique de Kia et répond à toutes les dernières normes en vigueur de la marque.

Entièrement rénovée et jouant la carte de la modernité, cette même plateforme accueille la clientèle dans les meilleures conditions de confort. Aussi, cette dernière bénéficie désormais de l’expertise des équipes de La Continentale et de leur maîtrise de la gamme des véhicules de la marque. Faut-il souligner que cet opérateur peut se targuer d’avoir une solide expérience d’une cinquantaine d’années dans le milieu de la distribution automobile.

«Kia Maroc nous fait confiance afin de booster les ventes de la région», s’est exprimé lors de son allocution Driss Marrakchi. Et le Président Directeur général de La Continentale de poursuivre : «nous avançons d’un pas assuré vers l’excellence. Force est de constater que la fiabilité, la diversité des modèles sont un atout indéniable, mais également la collaboration sérieuse et les standards exigeants, tout cela sera au bénéfice du consommateur». Et M. Marrakchi de conclure : « je suis convaincu que les années 2023 et 2024 seront les prémices d’un long partenariat fructueux. Pour nous, l’Asie est la nouvelle puissance automobile et la Continentale, toujours dans l’innovation, ne pouvait qu’embrasser la tendance».