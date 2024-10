Marjane Holding accélère les ouvertures de ses «Marjane City»

Marjane Holding s’apprête à inaugurer son troisième Marjane City sur l’Avenue Tan Tan, dans le quartier Bourgogne à Casablanca, après ceux de Gauthier et Californie. Six nouveaux points de vente de cette nouvelle chaine de supermarchés de quartier, devraient ouvrir dans la capitale économique d’ici la fin de l’année, s’ajoutant aux quatre déjà implantés à Rabat.

La transformation du paysage économique marocain vers une société de consommation attise l’intérêt des acteurs de la grande distribution, un secteur qui représente désormais plus de 12 % du commerce de détail au Maroc et qui se développe rapidement avec une couverture urbaine croissante.

Marjane Holding, leader de la grande distribution au Maroc, s’inscrit dans cette dynamique en diversifiant son offre. Aux côtés de ses hypermarchés (Marjane), de ses supermarchés (Marjane Market) et de sa plateforme en ligne (marjanemall), le groupe a lancé en novembre 2023 une nouvelle enseigne de supermarchés de quartier : Marjane City. Avec une superficie d’environ 350 m², ces points de vente de format réduit répondent aux besoins quotidiens d’une clientèle urbaine et exigeante en proposant une large gamme de produits de première nécessité et un parcours d’achat rapide. Ces supermarchés offrent également un espace café où les clients peuvent se restaurer ou prendre une pause café à tout moment de la journée, créant ainsi un véritable lieu de rencontre pour les habitants du quartier.

Lire aussi | Zine Capital Invest. Noureddine Zine, le PDG discret d’une holding en pleine croissance

Un développement rapide sur l’axe Casablanca-Rabat

Un an après l’ouverture du premier Marjane City à Rabat, dans le quartier Hassan, Marjane Holding compte déjà trois autres magasins dans la capitale. D’autres ouvertures sont planifiées dans cette ville, tandis que l’enseigne accélère également son développement sur l’axe Casablanca-Rabat, avec pour objectif de se rapprocher toujours plus de ses clients. À Casablanca, Marjane City a inauguré deux magasins, dans les quartiers Gauthier et Californie. Actuellement, un troisième point de vente est en préparation dans le quartier Bourgogne, sur l’avenue Tan Tan. Deux autres magasins sont prévus à Casablanca : l’un sur le boulevard Massira et l’autre à Racine, boulevard Abdellatif Ben Kaddour. D’ici la fin de l’année, le groupe ambitionne d’ouvrir quatre magasins supplémentaires dans la ville, étendant ainsi sa présence dans la capitale économique.

Tanger, prochaine destination pour Marjane City

La ville de Tanger fait également partie des prochaines étapes de l’expansion de Marjane City, avec des ouvertures en préparation. Pour accompagner cette croissance rapide, Marjane Holding a lancé une campagne de recrutement visant à embaucher des responsables de magasin diplômés en commerce ou gestion pour Rabat, Casablanca et Tanger. À Casablanca, la société mène en parallèle une campagne de recrutement de jeunes diplômés pour des postes d’employés polyvalents. Ces nouveaux collaborateurs auront pour mission d’accueillir les clients, de les orienter dans leurs achats et de les conseiller sur les produits correspondant le mieux à leurs attentes.

Lire aussi | Bricoma. Mohamed Filali Chahad, le pionnier du bricolage qui tient tête aux multinationales

Proxi Vs Hyper proxi

Alors que la grande distribution s’implante dans les quartiers, Marjane City se distingue par son positionnement de supermarché de proximité. Contrairement aux enseignes discount comme l’égyptienne Kazyon, qui a ouvert 116 magasins en un an, ou la chaîne turque BIM, déjà forte de 670 points de vente à travers le Maroc, Marjane City adopte une approche différente. Là où Kazyon et BIM misent sur des formats hyper-proximité, Marjane City se positionne comme une enseigne de proximité qui mise sur une expérience client enrichie et un service de qualité pour s’ancrer durablement dans les habitudes de consommation des Marocains.