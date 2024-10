Gaming. 360 millions de DH pour le projet d’une zone spécialisée à Rabat

Selon les documents du Projet de loi de finances 2025, un investissement initial de 360 millions de DH est prévu pour le développement d’une zone spécialisée dans le gaming à Rabat. Ce projet a pour ambition de bâtir un écosystème complet consacré à l’industrie du jeu vidéo.

Le Maroc est en train de poser les bases pour devenir un acteur majeur dans le domaine du gaming en Afrique et dans le monde arabe avec le lancement d’une zone dédiée à l’industrie du jeu vidéo à Rabat. Ce projet, dont le budget initial est estimé à 360 millions de dirhams, vise à créer un écosystème complet pour stimuler la création de jeux, l’innovation technologique, et attirer les grandes entreprises de ce secteur.

Lire aussi | Marjane Holding accélère les ouvertures de ses « Marjane City »

Il faut dire que le gaming est désormais l’un des principaux piliers des industries culturelles et créatives. Au Maroc, ce secteur en pleine croissance génère des revenus importants et a un impact positif sur l’économie. Bien que le marché reste encore modeste, il connaît un essor significatif et devrait continuer de se développer dans les années à venir, avec une hausse attendue du nombre d’utilisateurs et des revenus. D’après une étude de Statista, l’industrie du gaming au Maroc devrait atteindre un chiffre d’affaires d’environ 2,28 milliards de DH d’ici fin 2024, pour avoisiner les 3 milliards de DH en 2027, avec un taux de croissance annuel moyen prévu de 9,39 % sur la période 2024-2027.

Le projet d’implantation d’une zone spécialisée à Rabat est porté par Mehdi Bensaïd, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui s’efforce depuis 2021 de diversifier les secteurs économiques du pays.

Lire aussi | Zine Capital Invest. Noureddine Zine, le PDG discret d’une holding en pleine croissance

Des objectifs ambitieux pour 2030

Un partenariat stratégique a été signé le 23 octobre entre le ministère et Huawei, une entreprise technologique chinoise de premier plan. Ce partenariat est axé sur la formation des talents locaux et sur l’incubation de start-ups dans le domaine du gaming, avec un soutien financier destiné à attirer de grandes entreprises internationales du secteur au Maroc. Bensaïd projette que cette zone spécialisée pourra créer environ 5 000 emplois et générer 5 milliards de DH de chiffre d’affaires d’ici 2030.

En 2025, le Maroc organisera également la seconde édition du salon international du gaming à Rabat, un événement qui contribuera à positionner le pays comme un hub régional pour les professionnels et les passionnés de gaming, tout en attirant davantage d’investissements internationaux.