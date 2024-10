Air Arabia lance une nouvelle liaison directe entre Fès et Milan-Bergame

Air Arabia, première compagnie aérienne low-cost du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, annonce l’ouverture d’une nouvelle liaison directe entre Fès et Milan-Bergame.

Cette nouvelle ligne, qui débutera le 15 décembre 2024, offrira aux passagers une connexion pratique entre la capitale spirituelle du Maroc et l’une des villes historiques les plus emblématiques d’Italie.

La nouvelle route reliera deux destinations inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Fès, connue pour sa médina médiévale, ses souks animés et l’Université Al Quaraouiyine, l’une des villes les plus riches en histoire et en culture du Maroc. De l’autre côté, Bergame, avec sa vieille ville fortifiée, la Città Alta, qui offre aux visiteurs une immersion dans un cadre architectural unique, avec des monuments comme la basilique Santa Maria Maggiore et la Piazza Vecchia.

Détails des vols

Les vols entre Fès et Milan-Bergame seront opérés deux fois par semaine, les mercredi et dimanche, avec les horaires suivants :

Vol Départ Heure Arrivée Heure Aéronef Jours 3O 447 Fès 13:45 Milan-Bergame 16:40 Airbus 320 Mercredi/Dimanche 3O 448 Milan-Bergame 17:30 Fès 20:25 Airbus 320 Mercredi/Dimanche

(Heure locale)

Cette nouvelle liaison offrira plus de flexibilité pour les voyageurs, qu’ils soient en déplacement d’affaires ou en tourisme. Elle vise à renforcer les liens économiques et culturels entre le Maroc et l’Italie, facilitant ainsi les échanges entre ces deux pays tout en offrant aux passagers l’opportunité de découvrir la beauté et l’histoire de ces deux villes.

Un levier pour le tourisme et les affaires

Cette nouvelle ligne s’inscrit dans la stratégie d’Air Arabia d’élargir son réseau de destinations tout en soutenant les échanges économiques et touristiques entre le Maroc et l’Europe. Les réservations sont d’ores et déjà disponibles sur le site officiel d’Air Arabia et via les agences de voyages partenaires.