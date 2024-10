L’ex-DG de Nestlé Maroc, Imane Zaoui, rejoint le turc ECP Maroc

Eczacıbaşı Consumer Products (ECP) Maroc, filiale du groupe turc Eczacıbaşı, vient de nommer Imane Zaoui au poste de Directrice Générale.

Cette nomination intervient dans un contexte stratégique marqué par l’expansion du groupe, avec notamment l’acquisition récente de Jeesr Industries, leader du marché marocain du papier hygiénique. L’arrivée d’Imane Zaoui à la tête d’ECP Maroc s’inscrit dans la volonté du groupe de consolider sa position sur le marché régional et d’accélérer son intégration verticale.

Diplômée de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE), Imane Zaoui possède une solide expérience de plus de 17 ans dans le secteur des biens de consommation. Avant de rejoindre ECP Maroc, elle occupait le poste de Directrice Générale chez Nestlé Maroc, où elle a joué un rôle clé dans le développement stratégique de l’entreprise. Elle a également occupé plusieurs fonctions de direction, notamment en tant que Head of Sales et Head of Sales Development chez Nestlé.

Cette expertise, acquise au sein d’une multinationale leader dans le domaine de l’agroalimentaire, sera un atout majeur pour sa nouvelle mission chez ECP Maroc. Zaoui aura pour tâche de renforcer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, d’élargir son portefeuille de marques (dont Selpak, Dalaa by Wooly, Pandoo et Sany), et de poursuivre la stratégie d’innovation du groupe. ECP Maroc aspire à devenir un acteur majeur dans le secteur des produits d’hygiène en Afrique du Nord.

Fondée en 2015, ECP Maroc n’a cessé d’accroître sa présence sur le marché marocain. Avec la nomination d’Imane Zaoui, l’entreprise ambitionne de franchir une nouvelle étape dans son développement et de renforcer ses investissements dans la région.