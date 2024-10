DeFacto inaugure un nouveau magasin à Rabat

DeFacto, marque internationale de prêt-à-porter, a inauguré son nouveau magasin au Mall du Carrousel, en plein cœur de Rabat.

Le nouveau magasin DeFacto, situé dans une des zones les plus dynamiques de la capitale, s’inscrit dans la volonté de la marque d’accompagner la vitalité urbaine de Rabat. Le Mall du Carrousel, centre commercial moderne et animé, accueille désormais un espace dédié à la mode qui offre une large gamme de vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Pour célébrer cette ouverture, DeFacto a organisé une journée spéciale, offrant aux visiteurs un buffet et des activités pour les enfants. Cet événement convivial, pensé pour toute la famille, a attiré un public varié, des adolescents aux seniors, en passant par les créateurs de contenus et les femmes actives.

Cette nouvelle ouverture témoigne des ambitions de DeFacto de consolider sa position sur le marché marocain. Avec déjà 28 magasins répartis dans 15 villes du Royaume, dont Casablanca, Marrakech, Agadir et Tanger, DeFacto continue de se rapprocher de ses clients à travers le pays. L’enseigne prévoit également l’ouverture d’un autre magasin au Carrefour de Salé d’ici à la fin de l’année.

Depuis son arrivée au Maroc, DeFacto a contribué à la création de plus de 600 emplois, renforçant ainsi son rôle dans le développement économique local. En s’étendant dans différentes villes, l’enseigne crée des opportunités d’emploi et participe activement à la croissance du secteur du commerce de détail.

DeFacto poursuit également son expansion internationale, avec des points de vente et des exportations vers des pays comme le Bangladesh, la Turquie et l’Égypte, consolidant son succès mondial.

Le nouveau magasin de Rabat est désormais ouvert au public, offrant une nouvelle adresse mode au cœur de la capitale.