Qui a conseillé GrowthGate Capital dans la cession de sa participation dans Retail Holding ?

Le fonds d’investissement GrowthGate Capital a récemment finalisé la cession de sa participation dans Retail Holding, un acteur-clé de la distribution de produits alimentaires et de grande consommation au Maroc et en Afrique de l’Ouest.

Dans cette transaction d’envergure, qui figure parmi les plus importantes opérations de private equity en Afrique du Nord, GrowthGate Capital a été accompagné par le cabinet de conseil marocain Red Med Corporate Finance, son conseiller financier.

L’opération a permis à un consortium composé de l’International Finance Corporation (IFC), Fipar-Holding et CDG Invest Growth d’acquérir 21,5 % du capital de Retail Holding, aux côtés des actionnaires historiques, Best Financière et Sanam Group.

Karim Souaid, Managing Partner de GrowthGate Capital, a souligné l’importance de cette transaction stratégique, qui reflète selon lui l’engagement du fonds envers les entreprises de son portefeuille et le développement de la région. Il a également salué le rôle clé joué par Red Med Corporate Finance dans le succès de l’opération.

Abdeslam Ababou, Président fondateur de Red Med Capital, a pour sa part commenté que cette transaction renforce le rôle de l’entreprise en tant que conseiller stratégique dans des opérations majeures favorisant la croissance des leaders régionaux.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné GrowthGate Capital dans cette opération stratégique. Cela témoigne de notre expertise dans la structuration de transactions M&A complexes et de notre capacité à collaborer avec des partenaires institutionnels de premier plan pour soutenir des investissements à fort impact sur l’économie marocaine et africaine », s’est pour sa part réjoui Amine Alami, Partner & Directeur M&A de Red Med Corporate Finance.

Avec plus de 12 milliards de dollars de transactions intermédiées à son actif, Red Med Corporate Finance s’impose comme un acteur incontournable dans le domaine des fusions-acquisitions et des transactions stratégiques au Maroc et en Afrique.