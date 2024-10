Le Collège Ingénierie et Architecture de l’UIR annonce la Job Fair 2024

Le Collège Ingénierie et Architecture de l’Université Internationale de Rabat (UIR) organise son événement annuel phare, la Job Fair 2024, le 31 octobre prochain à Sala El Jadida.

Cette journée dédiée à l’insertion professionnelle réunira des centaines d’étudiants, de lauréats et de recruteurs dans les domaines de l’ingénierie de l’énergie, de l’aéronautique, de l’automobile, de l’informatique et de l’architecture.

Sous le thème « Connecter les futurs ingénieurs et architectes aux opportunités professionnelles », la Job Fair 2024 vise à renforcer l’employabilité des étudiants et des jeunes diplômés. L’événement mettra un accent particulier sur l’engagement universitaire en tant que tremplin pour développer les compétences du 21e siècle, contribuant ainsi à répondre aux exigences du marché de l’emploi moderne.

Le Collège Ingénierie et Architecture de l’UIR affiche un taux de placement des diplômés de 89 %, un chiffre qui témoigne de la qualité de la formation proposée et de l’excellence de la préparation de ses étudiants au monde professionnel. Les nombreux partenariats internationaux du Collège avec des universités de renom offrent aux étudiants des opportunités enrichissantes, tout en contribuant au rayonnement international de l’UIR.

Au programme de la journée, une table ronde, des rencontres avec les partenaires et des échanges entre étudiants, diplômés et recruteurs dans des stands dédiés. Ces entretiens seront également l’occasion pour les participants de découvrir les travaux de recherche menés par les enseignants-chercheurs et doctorants du Collège.