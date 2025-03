Galaxy S25 et One UI 7 désormais accessibles en arabe avec l’application Try Galaxy

Samsung Electronics annonce que la série Galaxy S25 et One UI 7 sont désormais accessibles en langue arabe avec l’application Try Galaxy, qui permet aux utilisateurs d’explorer les nouvelles fonctionnalités et les capacités de Galaxy AI intégrées à ces appareils.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs arabophones peuvent découvrir plus facilement les dernières innovations de Samsung, via iOS et Android, indique le fabricant international dans un communiqué.

Samsung a enrichi l’application Try Galaxy avec des mises à jour majeures, permettant à tous les utilisateurs d’explorer les nouvelles fonctionnalités exclusives de Galaxy AI. Parmi ces innovations, on retrouve des outils intuitifs comme Now Brief, des transitions fluides entre les applications, les modes Portrait et Filtres de l’appareil photo, Audio Eraser, Sketch to Image, une recherche optimisée dans la galerie, et bien d’autres.

L’élargissement de l’application Try Galaxy au marché arabophone témoigne de l’engagement de Samsung en faveur d’une expérience utilisateur inclusive et adaptée à chacun. En proposant cette application en arabe, Samsung permet aux utilisateurs arabophones d’explorer tout le potentiel de Galaxy AI sans devoir changer de smartphone.