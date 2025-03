Exportations: l’aéronautique continue sur sa lancée, les autres secteurs en grise mine

Les exportations marocaines de biens ont accusé une baisse de 2,4% à fin janvier, s’élevant à 35,359 milliards de dirhams (MMDH), contre 36.245MDH une année auparavant, seule l’aéronautique ayant tiré son épingle du jeu parmi les principaux secteurs.

Cette contre-performance aggrave le déficit commercial, puisque les importations ont enregistré un accroissement de 3,4%, soit 59,844 MMDH contre 57,854 MMDH à fin janvier 2024, une année auparavant, indique l’Office des changes dans son récent bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Sur leur lancée de l’année dernière, les exportations du secteur aéronautique ont atteint près de 2,24 milliards de dirhams, en croissance de 14,2% par rapport à un an auparavant. Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de l’Assemblage de 16,2% à 1,42 MMDH et de EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 11,2% à 808 millions de dirhams (MDH), précise.

Lire aussi | L’automobile et les phosphates tirent les exportations, l’aéronautique signe la meilleure performance

Les exportations des phosphates et dérivés ont chuté de de 10,7% à 5,63 MMDH, dont 4,27 MMDH d’engrais naturels et chimiques, 920 MDH d’acide phosphorique et 442 MDH de phosphates, selon les données de l’Office des Changes.

Quant à l’automobiles, elle a subi une baisse de 10,9% à 10,28 MMDH, causée par un recul des ventes du segment de la construction (-1,54 MMDH), du segment de l’extérieur (-51 MDH), et atténuée par la hausse des ventes du segment du câblage (+121 MDH).

Lire aussi | Aéronautique: le Maroc au 5ème rang des pays les plus dynamiques au monde

Les secteurs « agriculture et agro-alimentaire » et « électronique et électricité » ont reculé respectivement de 2,3%, à 8,69 MMDH, et de 9,1% à 1,42 MMDH, tandis que celles du « textile et cuir » ont avancé de 5% à 3,75 MMDH.